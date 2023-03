Über 500 Opfer, 500 Vermisste und und über 490.000 Binnenflüchtlinge in Malawi durch den Zyklon Freddy. Die Hilfe von Sant'Egidio wird fortgesetzt

Die Mission von Sant'Egidio wird in Blantyre, Malawi, fortgesetzt, das Mitte März vom Zyklon Freddy heimgesucht wurde. Einige Gebiete sind derzeit aufgrund zerstörter Straßen und Brücken noch immer nicht erreichbar.



Besonders kritisch ist die Lage im Süden des Landes, wo die Dörfer Chisitu und Gambula vollständig vom Wasser überflutet wurden, die Ernte verloren ging und viele Menschen obdachlos wurden. Trotz der Verwüstung gibt es viele Geschichten von Mut und Solidarität, wie die von Evans aus der Gemeinschaft Sant'Egidio, der elf Vertriebene in seinem Haus untergebracht hat, oder die von Chisomo aus der Gemeinschaft Phalombe, der während des Zyklons etwa 70 Menschen mit seinem Kanu gerettet hat.



Sant'Egidio hat in Blantyre eine Suppenküche für gebrechliche Menschen eröffnet und ergänzt damit die Arbeit des Ernährungszentrums für Kinder. Außerdem hat Sant'Egidio einen Gesundheitsdienst mit mobilen Kliniken in den Lagern für Vertriebene eingerichtet, um Atemwegs- und Darminfektionen vorzubeugen und zu behandeln, und verteilt Tabletten zur Reinigung von Wasser, das durch die Unterbrechung der Wasserversorgung im ganzen Land verschmutzt ist.



Die Jugendlichen der Bewegung Jugend für den Frieden von Sant'Egidio gehen in die entlegensten und schwer zugänglichen Gebiete, um Vermisste aufzuspüren und ihnen Hilfe zu bringen. Für viele Überlebende, insbesondere für Kinder und ältere Menschen, die obdachlos geworden sind, bleibt die Situation schwierig. Darüber hinaus hat Sant'Egidio in den Flüchtlingslagern, in denen viele Kinder ohne Eltern leben, eine Schule des Friedens für die jüngsten Kinder eingerichtet, die wegen der Schließung der Schulen den ganzen Tag auf der Straße herumlaufen und vielen Gefahren ausgesetzt sind.

