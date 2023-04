"Der Friede wartet auf seine Propheten. Der Friede ist eine Werkstatt, die allen offensteht." Das lebendige Erbe des Hl. Johannes Paul II. an seinem Todestag

Der Tod von Papst Johannes Paul II. am 2. April 2005 war ein Moment großer Trauer für die katholische Kirche und die ganze Welt. Der Pontifex, der der Kirche mehr als 26 Jahre lang vorstand, wurde von vielen für seine Hingabe an den Glauben, sein Engagement für Frieden und Gerechtigkeit und seine Fähigkeit, Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen zu vereinen, geliebt und respektiert.



Sein Tod löste weltweit eine Welle von Emotionen und Beileidsbekundungen aus, und Millionen von Menschen versammelten sich zum Gebet, um seines Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität mit den Bedürftigsten zu gedenken.



An dem Tag, an dem wir sein Andenken feiern, bieten wir einige Videobeiträge zur Erinnerung an diesen heiligen Papst.