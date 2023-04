Dringender Appell, um das Leben von Ivan Abner Cantu zu retten, der in Texas zum Tod verurteilt wurde. Die Hinrichtung ist am 26. April 2023 geplant

Den Appell unterschreiben



Ivan Abner Cantu, 50 Jahre alt, ist ein hispanischer Häftling, der seit 2000 im Todestrakt von Texas sitzt. Er wurde 2001 wegen des Mordes an seinem Cousin James Masqueda und dessen Freundin Amy Kitchen in Dallas zum Tode verurteilt. Während des gesamten Prozesses hatte Ivan nie eine richtige Verteidigung, es wurden keine Zeugen aufgerufen, keine Sachverständigen angefordert und keine DNA-Tests durchgeführt. Ivan hat stets seine völlige Unschuld beteuert: Er war nicht vorbestraft und arbeitete als Arbeiter und in einer Kirche, obwohl er in einem schwierigen Umfeld aufgewachsen ist.



Seit fast zwanzig Jahren steht er mit Sant'Egidio als treuer und engagierter Brieffreund in Kontakt. Eine von ihnen, Dani (die in Washington DC lebt), schrieb: "Ivan und ich schreiben uns ein- oder zweimal im Monat, ich zähle auf seine Briefe und er, sagt sie, zählt auf meine [...] Ich glaube nicht an die Todesstrafe, und selbst wenn er schuldig wäre, sollte er nicht sterben". Jetzt, da die Hinrichtung für den 26. April angesetzt ist, wollen wir uns mit Iwan solidarisieren und in entschlossenem Verzicht auf jede Kette von Rache und Gewalt fordern, dass sein Leben verschont wird.



Lassen Sie uns die Welt von der Todesstrafe befreien, unterzeichne den Appell hier und rette Ivans Leben!