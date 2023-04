Gedenken an Wurzelsepp und die in Armut Verstorbenen am Vorabend des Festes der göttlichen Barmherzigkeit

Am Vorabend des Sonntags der Barmherzigkeit versammelte sich in der Marienkapelle Würzburg ein sehr gemischtes Volk von Gästen der Mensa und ihren Freunden, Menschen ohne festen Wohnsitz, Älteren und Jüngeren, um des „Wurzelsepp“ und vieler einsam oder auf der Straße Verstorbener zu gedenken. Vor 25 Jahren starb der stadtbekannte Obdachlose und sollte fern von Würzburg anonym bestattet werden. Dank der Initiative von Sant’Egidio konnte ein würdiges Grab für ihn und zahlreiche Seinesgleichen am Hauptfriedhof Würzburg erstanden werden. Seitdem erinnert die Gemeinschaft in jedem Jahr in einem Ökumenischen Gottesdienst an seinen und viele weitere Namen und entzündet für jeden von ihnen ein Licht. Das österliche Gebet und ein anschließendes gemeinsames Mahl wurde vom jungen Team der „Europeans for Peace“ vorbereitet, die an jedem Sonntag in der Mensa ein warmes Essen an bedürftige Menschen ausgeben. Die in den Jahren gewachsene Freundschaft und Nähe spiegelte sich in vielen dankbaren Gesichtern.