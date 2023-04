Nach einem Jahr sind wir zurückgekehrt, um die Binnenflüchtlinge zu besuchen, die in den Lagern von Savane und Mutua leben, sie sind auf der Flucht vor Zyklonen und dem Terrorismus in Nordmosambik

Mosambik ist eines der Länder der Welt, die am stärksten von sich wiederholenden Naturkatastrophen betroffen sind, die immer wieder Schäden an der lokalen Wirtschaft und Infrastruktur verursachen, das Wachstum des Landes stark einschränken und jegliche Bemühungen zur Überwindung des Ausnahmezustands behindern. In der Vergangenheit trafen die Zyklone "Kenneth" und "Idai" den äußersten Norden des Landes, insbesondere die Provinz Cabo Delgado, und verursachten Schäden für 254.750 Menschen, es gab 18.000 Vertriebene, die in provisorischen Umsiedlungszentren leben mussten. Nachdem die Lager für unbewohnbar erklärt worden waren, wies die mosambikanische Regierung Land in Umsiedlungszonen zu.



Die Gemeinschaft Sant'Egidio wurde in diesen Gebieten in Zusammenarbeit mit dem Programm DREAM mit dem Projekt "Ninguem fica sozinho!" (Niemand wird allein gelassen) tätig, das von der italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit finanziert wurde. Ziel der Maßnahme war es, die Verbreitung übertragbarer Krankheiten einzudämmen und die Lebensbedingungen der in den Lagern Savane und Mutua lebenden Bevölkerung durch die Bereitstellung von sauberem Wasser und besseren sanitären Einrichtungen zu verbessern.

Ein Jahr später zeigt ein Video den Zustand der Orte und berichtet von am Projekt beteiligten Personen mit ihren Geschichten.