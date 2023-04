Andrea Riccardi zu Besuch in der Ukraine, ein Zeichen der Verbundenheit mit Gemeinschaften, die durch Gebet und Solidarität seit über einem Jahr dem Krieg widerstehen

Die ukrainischen Gemeinschaften tragen sich in diesen Tagen in Lemberg zum Besuch von Andrea Riccardi, mehr als ein Jahr nach Beginn des Krieges, zu einer Versammlung, an der mehr als zweihundert Persoenen nicht nur aus Lemberg und Iwano-Frankiwsk, sondern auch aus Charkiw, Donezk, Luhansk, Cherson und Kiew teilnahmen. Die Namen dieser Orte sind uns im Laufe dieses Jahres als Orte des Schmerzes und der Zerstörung vertraut geworden.



Es war eine Gelegenheit, die Erfahrungen aus dem ersten Kriegsjahr auszutauschen, das durch ein großes humanitäres Engagement von Sant'Egidio geprägt war, das von Gemeinschaften aus ganz Europa unterstützt wurde, wie Andrea Riccardi betonte. Für viele vertriebene Jugendliche und Erwachsene war die Aufnahme bei Sant'Egidio eine konkrete Antwort auf ihre Verzweiflung. "Mein Zuhause wurde zerstört, aber mit der Gemeinschaft habe ich ein neues Zuhause und eine neue Familie gefunden": so beschreiben einige ihre Begegnung mit Sant'Egidio, die viele auch dazu motivierte, sich an der Betreuung und Hilfe für die Ärmsten zu beteiligen.

In einer Zeit der Verwirrung, des Schmerzes und der Zukunftsangst war der Vorschlag, sich um die Schwächsten zu kümmern, für viele junge und sehr junge Menschen eine Perspektive, wie sie ihr Leben verbringen können.

Zum Abschluss des Treffens überreichten die Gemeinschaften der Westukraine einen Kelch und ein Evangelienbuch, die während der Kämpfe beschädigt wurden, in Erinnerung an die Zerstörung einer Kirche in der Region Kiew.

Bei dieser Gelegenheit besuchte Andrea Riccardi auch ein Flüchtlingslager am Rande von Lemberg, wo Sant'Egidio eine Schule des Friedens für vertriebene Kinder und ein intensives Engagement zur Unterstützung von Familien eingerichtet hat.