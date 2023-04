Der Premierminister der Republik Burundi, Gervais Ndirakobuca, zu Besuch bei der Gemeinschaft Sant'Egidio

Am Samstag, den 22. April, besuchte der Premierminister der Republik Burundi, Gervais Ndirakobuca, das Kloster Sant'Egidio in Trastevere und traf eine Delegation der Gemeinschaft. Während des Treffens wurde an die lange Geschichte der Freundschaft zwischen der Gemeinschaft Sant'Egidio und Burundi erinnert, die bis in die Mitte der 1990er Jahre zurückreicht, als im Kloster Sant'Egidio die ersten Schritte des Dialogs unternommen wurden, um den Bürgerkrieg, der das Land blutig heimsuchte, zu beenden. Es wurde auch auf die Tätigkeit der Gemeinschaften von Sant'Egidio in Burundi hingewiesen, die sich für die schwächsten Teile der Bevölkerung einsetzen, sowie auf die Aktivitäten von Sant'Egidio zur Konfliktlösung in Afrika.