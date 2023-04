Humanitärer Einsatz von Sant'Egidio in Kiew für Flüchtlinge, Obdachlose und ältere Menschen - Hoffnungszeichen in finsteren Kriegszeiten

In Kiew werden in den beiden Zentren, die Sant'Egidio in diesen Kriegsmonaten eröffnet hat, jeden Monat 4.000 Lebensmittelpakete an vertriebene Familien aus den östlichen und südlichen Regionen des Landes verteilt.



Sie sind ein wichtiger Teil der humanitären Arbeit der Gemeinschaft: In der gesamten Ukraine werden jeden Monat 15.000 Lebensmittelpakete sowie andere Hilfsgüter, von Medikamenten für Gesundheitszentren und Krankenhäuser bis hin zu Kleidung und Hygieneartikeln, verteilt.



Der Krieg ist in der Tat eine schlimme humanitäre Krise, die leider, wie Andrea Riccardi kürzlich betonte, sehr "vernachlässigt" wird, für die Gemeinschaft aber zu einem vorrangigen Engagement auf globaler Ebene geworden ist. Interview bei Avvenire (IT).



Konkrete Hilfe, Zuhören, Teilen der Trauer, menschliche Unterstützung, Respekt vor der Würde jedes Einzelnen, eine entspannte Atmosphäre, begünstigt durch ein funktionales Organisationssystem - das sind die Zutaten der Zentren, die in zwei Vierteln am Rande der ukrainischen Hauptstadt eröffnet wurden: Troeshina und Darnitsa. In den farbenfrohen Räumlichkeiten des letztgenannten Zentrums, das Andrea Riccardi vor einigen Tagen besuchte, werden Frauen, Jugendliche und Kinder aus zerstörten Städten wie Mariupol, Bakhmut, Cherson, Charkiw... aufgenommen, deren Geschichten voller Leid sind.



Es gibt auch einen Spielbereich für Kinder, für die die Möglichkeit besteht, an der unter der Woche stattfindenden Schule des Friedens teilzunehmen, während das Zentrum an bestimmten Tagen im Monat speziell für ältere Flüchtlinge geöffnet ist.

Die Flüchtlinge, die dank eines Buchungssystems über die sozialen Netzwerke regelmäßig und ohne großen Andrang in das Zentrum kommen, werden von den Mitgliedern von Sant'Egidio aufgenommen: viele sind Kiewer, aber auch viele andere Flüchtlinge, die sich, nachdem sie Hilfe erhalten haben, den Vorschlag annehmen, sich der Solidaritätsaktion anzuschließen und ihrerseits anderen Flüchtlingen zu helfen.



Das ist ein besonderes und originelles Merkmal des humanitären Engagements von Sant'Egidio in der Ukraine: Die Hilfe, die aus Italien und anderen europäischen Ländern eintrifft, unterstützt eine breite Mobilisierung der menschlichen Energien der Ukrainer selbst, die, angefangen bei den Mitgliedern von Sant'Egidio, aber mit der wachsenden Beteiligung anderer, die Protagonisten einer intensiven und wirksamen Aktion des Widerstands gegen den Krieg auf der Grundlage der Solidarität sind.



Sant'Egidio in Kiew hat in diesen 15 Monaten des Krieges die Armen der Stadt nicht vergessen, mit denen sie eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet. An erster Stelle sind hier die vielen Obdachlosen und älteren Armen zu nennen, die sich bei der Essensausgabe auf der Straße drängen, die auch während der wochenlangen Kämpfe um die Kontrolle der Stadt nicht unterbrochen wurde.



Das "offene Haus", das die Gemeinschaft während der Pandemie eröffnet hat und in dem einige obdachlose Männer zusammenleben, ist in diesen Kriegsmonaten zu einem Schutzraum geworden. Der Besuch im Zentrum von Darnitsa war auch Anlass für ein Treffen mit drei der Gäste dieses "offenen Hauses", die ihre schwierigen Geschichten vom Leben auf der Straße erzählten, aber auch ihre Dankbarkeit für die "Wärme" zum Ausdruck brachten, mit der sie von der Gemeinschaft aufgenommen wurden.



Der Krieg hat vor allem den älteren Menschen, die in Heimen leben, die bereits durch die Pandemie schwer gezeichnet sind, weiteres Leid gebracht. Andrea Riccardi besuchte eines dieser Heime im Bezirk Lesnoj, in dem die Gemeinschaft seit fünfundzwanzig Jahren tätig ist. In den letzten Monaten sind zu den Menschen, die dort schon seit einiger Zeit leben, viele andere hinzugekommen, die aus Kriegsgebieten evakuiert wurden. Bei keinem von ihnen hat die Gemeinschaft versäumt, regelmäßige Besuche und humanitäre Hilfe zu leisten.

Die Freude über diese Begegnung in einem von Leid geprägten Umfeld hat Worte und Gefühle der Hoffnung geweckt. "Frag Gott: Warum lebe ich? Dein Weg ist die Liebe, Frauen und Männer, das Leben mit ihnen". Die Worte dieses von einer älteren Frau verfassten und vorgetragenen Gedichts, das wie ein Gebet klang, fanden ihren Widerhall im Traum eines anderen Gastes der Wohngemeinschaft: die Ankunft des Friedens mit einer großen Feier aller auf dem Majdan, dem zentralen Platz von Kiew.