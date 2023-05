Andrea Riccardi besucht die Stadt Brody, ein ehemaliges jüdisches Zentrum in der Ukraine, um das Gedenken an die Opfer der Shoah zu ehren

Brody ist eine Stadt in Galizien, der westlichsten Region der Ukraine, nur 90 Kilometer von Lemberg entfernt. Die Geschichte der Stadt ist eng mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde verbunden, einer der bedeutendsten in Galizien, die hier bis zu den Jahren des Zweiten Weltkriegs lebte, als sie zwischen Juli 1941 und Mai 1943 von der Shoah heimgesucht wurde: Fast alle der rund 10 000 Juden von Brody fanden in den Nazi-Lagern von Belzec und Majdanek den Tod.

Die Ruinen der großen Synagoge von Brody zeugen von dieser Vergangenheit, deren Spuren noch immer in den Straßen und Häusern einer typischen jüdischen Stadt dieser Region zu sehen sind, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts von Händlern, Handwerkern, Intellektuellen, religiösen und armen Menschen bevölkert war, die das Gefüge dieser heute ausgelöschten jüdischen Welt bildeten.



Auf seiner Rückreise von Kiew machte Andrea Riccardi zusammen mit einer italienischen Delegation in Brody Halt, um der jüdischen Tradition der Ukraine und den Opfern der Shoah zu gedenken. Neben der Synagoge zeugen die Überreste des jüdischen Friedhofs von einer reichen Glaubens- und Kulturgeschichte, in der die Stadt Brody eines der Zentren des Chassidismus war, einer volkstümlichen Bewegung zur geistigen Erneuerung des Judentums, die im 18. Jahrhundert entstand und in der Ukraine Wurzeln schlug.