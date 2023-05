Anteilnahme an der Trauer um Weihbischof Krätzl aus Wien

Mit Weichbischof Helmut Krätzl aus Wien ist einer der letzten Zeitzeugen des Konzils verstorben, der viele Jahre mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden war. Unermüdlich war er bemüht, die Beschlüsse des Konzils in die Praxis umzusetzen und eine Kirche zu gestalten, die mit Sympathie auf den Straßen der Welt unterwegs ist, an die Ränder geht und Freundin der Armen ist. In diesem Sinn denken wir dankbar an schöne Begegnungen mit Weihbischof Krätzl in Wien, insbesondere die Friedensgebete und Gedenkfeiern am 1. Jänner, dem Weltfriedenstag, sowie an „ökumenische Gedenkfeiern an die Märtyrer und Glaubenszeugen unserer Zeit“ in der Ruprechtskirche in Wien. In einem Interview vor 10 Jahren sagte Weihbischof Krätzl: "In der Kirchengeschichte sind viele Erneuerungen von unten gekommen... Darum ist es gut, wenn es Bewegungen gibt." In der Trauer und im dankbaren Gedenken sind wir mit dem Erzbistum Wien und der Kirche in Österreich verbunden.