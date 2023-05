Nur die Diplomatie und der Dialog können den Krieg beenden. Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana

Der Krieg in der Ukraine ist so nah. Das wurde mir bei einer kürzlichen Reise noch deutlicher. Ich besuchte Lemberg, wo zu einer Million Einwohnern noch 200.000 Flüchtlinge hinzugekommen sind. Ich war in der Hauptstadt Kiew, die vor ein paar Tagen von einer russischen Rakete getroffen wurde. In der Nähe liegt Irpin, wo die Russen schwere Zerstörungen anrichteten, als sie die Tore der Hauptstadt erreichten. Irpin wurde am 22. März 2022 befreit und die Regierung begann mit dem raschen Wiederaufbau, aber die Wunden bleiben. Ebenfalls in der Nähe liegt Bucha, wo Russen und Tschetschenen mehr als 450 Ukrainer massakrierten, darunter Kinder und mehrere Menschen mit Folterspuren.

Dort habe ich zusammen mit ukrainischen Freunden den Schmerz des Krieges und dieser unglaublichen Gewalt gespürt. Der Schmerz ist in den Gesichtern so vieler Menschen zu lesen, vor allem der Frauen. Sie verließen ihre oft zerstörten Häuser, um dem Krieg zu entkommen. Ein Flüchtling in Lemberg erzählte mir: "Ich habe einen Bus genommen, um zu fliehen, aber ich wusste nicht einmal, wohin er fuhr". Und dann ist da noch die heimliche Angst der Eltern und Ehefrauen um die jungen Männer im Krieg. In der Militärkirche in Lemberg ist eine lange Wand mit Bildern der Gefallenen bedeckt: einige beten, andere berühren die Bilder...



Die Gesellschaft leistet Widerstand. Aber das Leid ist sichtbar, auch wenn Kiew eine lebendige Hauptstadt ist. An jungen Menschen mangelt es nicht, auch wenn sie viel leiden, vor allem als Soldaten, die die Protagonisten des Krieges und die ersten Opfer sind. Aber dann sind viele junge Menschen verwirrt, abrupt umgezogen oder unruhig, weil ihre Zukunftsträume zerplatzt sind. Heute jedoch, nach dem russischen Angriff, sind sich die Ukrainer einig, auch diejenigen, die russischsprachig sind oder pro-russisch waren. Der Angriff war zu brutal und ungerecht.



Das ukrainische Land und seine Bewohner zahlen einen hohen Preis in Form von Blutvergießen und Zerstörung. Die Nächte vieler Menschen werden durch Luftangriffswarnungen gestört, die sie dazu veranlassen, sich in oft improvisierte Schutzräume zu begeben. Manchmal sind die Angriffe blutig: In Uman, wo sich das Grab eines großen Meisters des mystischen Judentums der Chassidim, Nachman von Breslow, befindet, schlug am 28. April nachts eine Rakete in ein Mehrfamilienhaus ein und forderte über 20 Tote.



Ich habe die Solidaritätszentren der Gemeinschaft Sant'Egidio besucht, in die vor allem aus Italien zahlreiche Hilfsgüter von Einzelpersonen, Diözesen und Institutionen geschickt werden. Ukrainische Mitglieder der Gemeinschaft verteilen die Hilfe und nehmen die Menschen in Empfang. Ukrainer helfen anderen Ukrainern. Die materielle Unterstützung führt zu Begegnungen mit verwirrten und leidenden Menschen, die ihre Situation und ihre Probleme mitteilen müssen. Mir fällt auf, dass viele, nachdem sie ein paar Mal um Hilfe gebeten haben, fragen, ob sie ihrerseits helfen können. Dies geschieht auch von Seiten der jungen Menschen.

Die Solidarität gibt den entwurzelten Existenzen einen Sinn und ist eine Art, Widerstand zu leisten. Hier erlebt man, was Sant'Egidio in so vielen Teilen der Welt spürt: "Niemand ist so arm, dass er nicht einem anderen Armen helfen kann". Helfen wird zu einer Erfahrung, die dem Leben einen Sinn gibt, den Glauben neu belebt und vom Opferdenkenk befreit.



Generell habe ich jedoch festgestellt, dass die humanitäre Hilfe nicht ausreicht und ein neues europäisches Engagement in diesem Bereich erforderlich ist. Vor allem stellt sich die Frage, wie lange der Krieg noch dauern wird. Die Ukrainer meinen, dass es bis zur Rückeroberung ihres Landes dauern wird, aber wird dies angesichts der Stärke Russlands jemals möglich sein? Papst Franziskus sprach bei seiner Rückkehr aus Ungarn von einer Friedensmission des Vatikans in Kiew und Moskau.



Ich halte das für sehr wichtig, denn wir müssen Zeichen des Friedens und offene Kontakte setzen. Wir müssen mehr in die Diplomatie investieren. Auf die Frage eines Journalisten antwortete der Papst zu Recht: "Ich glaube, dass man Frieden immer dadurch schafft, dass man Kanäle öffnet, man kann niemals Frieden schaffen, indem man diese schließt. Ich lade alle ein, Beziehungen und Freundschaftskanäle zu öffnen".



Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 14/5/2023