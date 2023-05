Gedenken an Pater Jan Macha, einem polnischen Märtyrer, der 1942 von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde, in der Basilika St. Bartholomäus in Rom, dem Gedenkort an die neuen Märtyrer

Übergabe der Reliquie

Die Übergabe der Reliquie



Am 24. Mai, wurde eine Reliquie des polnischen Märtyrers Jan Macha, der 1942 von den Nazis ermordet wurde, in der Basilika St. Bartholomäus auf der Tiberinsel in Rom als dauerhafte Gabe für den Gedenkort übergeben. Das Gebet wurde von Mgr. Wiktor Skworc, Erzbischof von Katowice, geleitet.

Die Geschichte

Jan Franciszek Macha wurde am 18. Januar 1914 in Chorzów, Polen, geboren. Er trat in das Priesterseminar ein und wurde am 25. Juni 1939 zum Priester für die Diözese Kattowitz geweiht. Der Beginn seines pastoralen Dienstes fiel mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zusammen. Von den ersten Tagen der Besatzung an litt er stark unter der Abneigung der Nazis gegen den christlichen Glauben, der Zerstörung der polnischen Kultur und der Verfolgung aller Regimegegner. Als er zu Weihnachten 1939 Häuser segnete, wurde ihm bewusst, unter welch schlimmen Bedingungen viele Familien lebten, deren Väter, Ehemänner oder Söhne verhaftet, erschossen oder in Konzentrationslagern inhaftiert worden waren. Als Mann des tiefen Gebets und als Priester voller Eifer begann er, materielle und geistliche Hilfe für benachteiligte Familien zu organisieren. Seine Aktivitäten wurden von der Gestapo bemerkt, die ihn am 5. September 1941 verhaftete. Während seiner Untersuchungshaft wurde er wiederholt schwer gefoltert, aber mit seiner Art ermutigte er seine Mitgefangenen und bat im Gebet Gott um Vergebung für seine Verfolger. Am 15. Februar 1942 wurde er in das Gefängnis von Kattowitz verlegt, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Am 17. Juli 1942 wurde er zum Tode verurteilt und am 3. Dezember 1942, im Alter von 28 Jahren, mit dem Fallbeil hingerichtet. Der Ort seiner Beerdigung ist unbekannt, und es wird vermutet, dass sein Leichnam in den Krematoriumsöfen von Auschwitz verbrannt wurde.

Jan Franciszek Macha war sich bewusst, dass die Arbeit zur Unterstützung der Bevölkerung ihn großen Gefahren aussetzte, und dennoch führte er sie mit großer Sorgfalt aus. Aufgrund dieses Apostolates wurde er verhaftet und getötet. In diesem Kontext der Verfolgung wurde er als "unbequemer" Priester betrachtet. Die politische Motivation seiner Verurteilung wegen Hochverrats war nur ein Vorwand, um ihn zu beseitigen.



