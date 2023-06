Zentralafrikanische Republik: ein großes Chaos. Interview mit Mauro Garofalo von Sant'Egidio

Der Friedensprozess bleibt nach wie vor bestehen, der ehemalige Präsident Bozizé, der sich im Exil in Guinea-Bissau befindet, hat Mühe, seine bunte Koalition von Milizen zu managen, während Russland mit der Wagner-Gruppe aktiver ist denn je. Währenddessen versucht Touadéra erneut, sich eine dritte Amtszeit zu sichern. Es ist eine explosive Situation und eine Hölle der Gewalt für die Bevölkerung.

Die Zivilbevölkerung der Zentralafrikanischen Republik leidet furchtbar, denn sie ist gefangen zwischen der immer stärker werdenden bewaffneten Rebellengruppen und den russischen Söldnern der außer Kontrolle geratenen Wagner-Gruppe.

Der Friedensprozess ist zum Stillstand gekommen - er ist verankert im Rahmenabkommen von 2019, das sich nicht weiterentwickelt - aber das Wirken russischer Auftragnehmer, die von Präsident Faustin-Archange Touadéra beschäftigt werden, ist lebendiger denn je. Eine weitere Tatsache macht alles noch unbeständiger und unsicherer: Der ehemalige Präsident François Bozizé befindet sich seit dem 3. März im Exil in Guinea-Bissau.



"Was im Moment neu ist", erklärt uns Mauro Garofalo, Unterhändler der Gemeinschaft Sant'Egidio für den Frieden in der Zentralafrikanischen Republik, am Telefon, "ist, dass Bozizés Coalition Patriotique pour le Changement viele Probleme hat. Sie ist heterogen, zersplittert, umfasst zahlenmäßig große Gruppen, die früher gegeneinander Krieg geführt haben (Anti-Balaka und Ex-Seleka) und jetzt zwangsweise zusammen sind, und es fehlt ihr an Orientierung".

Die Idee eines neuen Verhandlungsrahmens "gefällt niemandem und kommt nicht in Frage: Der Rahmen ist der von den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union abgesegnete und 2019 in Bangui unterzeichnete", bestätigt der Diplomat: "Es wäre schwierig, einen neuen Friedensprozess einzuleiten, der sich von diesem unterscheidet.



François Bozizé, Präsident von 2003 bis 2013, befindet sich nicht mehr in N'Djamena (Tschad), "von wo aus er die Aktivitäten seiner Gruppe koordinierte, sondern wurde nach Guinea-Bissau verbannt, was seine Koalition stark geschwächt hat". In einem am 17. Februar in Luanda (Angola) unterzeichneten dreiseitigen Abkommen zwischen Angola, dem Tschad und der Zentralafrikanischen Republik wurde beschlossen, ihn nach Guinea-Bissau zu verbannen, das sich bereit erklärte, ihn aus "humanitären" Gründen aufzunehmen.

Die offensichtliche Schwächung der Koalition bedeute jedoch weder eine Kapitulation noch die Bereitschaft zum Dialog, so der Diplomat. Die Patriotische Koalition für den Wandel ist zwar zersplittert, "aber sie bleibt aktiv und zählt in ihrem Inneren Gruppen, die denjenigen, die das Abkommen von 2019 unterzeichnet hatten, zahlenmäßig überlegen sind".



Die Gefahr für Zivilisten, die der Willkür ausgesetzt sind, ist groß. Es gibt zwar Gespräche zwischen der Regierung und den bewaffneten Gruppen, die dem Friedensabkommen wieder beitreten wollen, aber wir wissen nicht, wann und unter welchen Bedingungen dies geschehen wird", führt Garofalo weiter aus.

Auf der einen Seite sieht Bangui also eine gestärkte Regierung, auch dank ruandischer und russischer Unterstützung, auf der anderen Seite bewegen sich die bewaffneten "Rebellengruppen" ziellos umher, haben Schwierigkeiten, sich zu koordinieren und streiten sich um die Führung.

Nachdem Touadéra im November letzten Jahres per Dekret einen neuen Präsidenten des Verfassungsgerichts ernannt hatte - das einen ersten Versuch von Touadéra, die Verfassung zu ändern, um die Beschränkung auf zwei Amtszeiten aufzuheben und 2025 erneut zu kandidieren, abgelehnt hat - geht er nun wieder zum Angriff über und ruft für Juli ein Verfassungsreferendum aus.



Zivilisten als Geiseln der bewaffneten Gruppen



Es herrscht eine explosive Situation, die das Leben der Bevölkerung unmöglich macht, wie einige Missionare, die seit Jahren im Land arbeiten, berichten. Schwester Elvira Tutolo von der Kongregation Saint Jeanne Antida Touret erklärt: "Hier gibt es einen Wettstreit, wer am meisten tötet: die zentralafrikanischen Streitkräfte, die Gruppe Wagner und die bewaffneten Rebellenbanden von Bozize... In diesem Durcheinander bleiben Täter ungestraft. Und das Volk leidet".

Dann fügt sie hinzu: "Frankreich und Russland kämpfen aus der Ferne um die Köpfe und das Leben des zentralafrikanischen Volkes. Unsere jungen Leute, die die Ankunft Russlands bejubelt hatten, sind des Verhaltens der ehemaligen Kolonialmacht überdrüssig und beginnen nun zu begreifen, in welch schlimme Situation sie geraten sind".



Mauro Garofalo weist darauf hin, dass die Bevölkerung sowohl den Gewalttaten des Regierungsmilitärs als auch den Aktionen der bewaffneten Gruppen machtlos ausgeliefert ist. "Ehrlich und pragmatisch betrachtet", sagt er, "hat der Staat im zweiten Jahr der Präsidentschaft von Touadéra jedoch versucht, seine Autorität in den verschiedenen Gebieten wiederherzustellen. Und ein wenig Ordnung zu schaffen. Was jedoch bleibt, ist "eine enorme Müdigkeit gegenüber den bewaffneten Gruppen, die das Land mit Feuer und Schwert überzogen haben".



In diesem düsteren Bild, das immer weniger beruhigend ist, zirkulieren Waffen mit Leichtigkeit, und täglich treten Menschen auf Antipersonenminen. Ein weiterer Beleg dafür ist der Vorfall von Pater Norberto Pozzi, einem 71-jährigen Karmelit und Missionar aus Lecco, der am 10. Februar auf einen Sprengsatz trat und sofort wieder in seine Heimant zurückgebracht werden musste.

Pater Aurelio Gazzera, Missionar der Karmeliten zunächst in Bozoum und dann in Baoro, schreibt in seinem Blog: "Am Mittwochmorgen beginnen wir mit einem Trainingstag für Wasserpumpen für unsere Schüler der Mechanikerschule: Dies wird es ihnen ermöglichen, die manuellen Pumpen zu reparieren, die es in vielen Dörfern des Landes gibt".



Und weiter: "Am Mittwochnachmittag fahre ich nach Bozoum, um Jana und Ludmila zu begleiten, die für die nächsten Tage bleiben werden. Und auch, um die Gemeinde zu besuchen. Und es ist genau drei Monate her, dass das Auto von Pater Norberto explodierte, als er über eine Mine fuhr. Nur Mut!"