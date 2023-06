München: 10 Jahre Urlaub mit älteren Menschen - die Freundschaft endet nie

Zum zehnten Mal fuhren wir mit den älteren Freunden gemeinsam in den Urlaub. Hilde aus dem Altenheim St. Elisabeth war immer dabei. Mit ihren 92 Jahren strahlt sie eine Freude und Dankbarkeit aus, die sehr ansteckend ist. Wir verbrachten dieses Jahr mit einer bunten Gruppe wunderbare Tage der Freundschaft im Allgäu, in denen wir zusammen die Schönheit der Natur und der Gemeinschaft erfahren durften.

Neben Freunden aus dem Altenheim St.Elisabeth, die endlich nach der Pandemie wieder mit in Urlaub fahren konnten, waren ältere Freunde aus der Mensa, aus dem Dominikuszentrum und ukrainische Flüchtlinge dabei. Es waren Freunde aller Altersstufen und aus verschiedenen Nationen vereint in der Familie ohne Grenzen, wie sie die Gemeinschaft aufbauen möchte.

Dank der Unterstützung der Stiftungsverwaltung München, namentlich der Gabi und Dr. Erhart Stägmeyr-Stiftung, konnten auch viele teilnehmen, die sich sonst keinen Urlaub leisten können.

In den vier Tagen haben wir einiges unternommen. Wir haben den Baumwipfelpfad gemeistert, Alpakas besucht, waren in der Wieskirche und in Rottenbuch und haben die tolle Landschaft und das schöne Wetter genossen. Abends nach dem Gebet haben wir gesungen und gespielt und die Aufführung der Kinder bewundert. Auch ein schöner gemeinsamer Gottesdienst war ein Höhepunkt der gemeinsamen Tage.

Vor allem aber haben wir viel miteinander gesprochen, uns näher kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen. Es war wie in einer großen Familie, in der jeder auf den anderen achtet und den anderen unterstützt. Selbst Aussenstehenden fiel auf und das sagten sie uns auch, dass wir sehr liebevoll miteinander umgehen würden. Diese Erfahrung endet nicht, wir wollen sie an viele Menschen unserer Stadt weitergeben.