Besuch von Marco Impagliazzo in Goma, Ostkongo. Beginn am Grab von Floribert, ein Vorbild im friedlichen Widerstand gegen das Böse

Der Besuch von Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, in Goma, der Hauptstadt der kongolesischen Provinz Nord-Kivu, hat begonnen. Es handelt sich um eine der "Krisenregionen" des afrikanischen Kontinents, in der seit mehr als 20 Jahren endemische Konflikte herrschen. Seit März dieses Jahres haben sie noch dazu einen Aufschwung erlebt, der die Spannungen mit dem benachbarten Ruanda erheblich verschärft hat. Die Ausbreitung von ethnisch organisierten Rebellengruppen und die exponentielle Verbreitung von Waffen erschweren derzeit eine Lösung der Krise. Bis heute wird die Zahl der kriegsbedingten Binnenflüchtlinge auf rund 2.500.000 geschätzt, von denen viele in den Außenbezirken von Goma Zuflucht gefunden haben. Der Konflikt im Ostkongo hat eine lange Geschichte, in der politische Fragen und große finanzielle Interessen im Zusammenhang mit den enormen Bodenschätzen in der Region miteinander verwoben sind. Es ist auch eine Geschichte großen Leids, von dem vor allem junge Menschen und Kinder betroffen sind.



Im vergangenen Jahr wurden schätzungsweise 150 Schulen zerstört, und neben einer humanitären Notlage wie der der Flüchtlinge gibt es auch eine große Bildungsnotlage. Aufgrund der jüngsten Pandemie wurde Tausenden von Kindern der Schulbesuch verwehrt und viele von ihnen wurden gezwungen, entweder in den Minen zu arbeiten oder sich bewaffneten Gruppen anzuschließen. Die Gemeinschaft hat mit ihrer treuen Anwesenheit in Goma, aber auch in Bukavu und Uvira an der Seite von Kindern, alten Menschen und Straßenkindern ein großes Bedürfnis nach Frieden geweckt.



Und es ist bezeichnend, dass der Besuch von Marco Impagliazzo gerade mit einer Ehrerbietung am Grab von Floribert Bwana Chui, Mitglied der Gemeinschaft von Goma, begann, der 2007 ermordet wurde, weil er sich dem illegalen Handel mit verdorbenem Reis widersetzte und sich weigerte, sich an der Korruption zu beteiligen. Er wurde von der Kirche zum Diener Gottes erklärt, sein Seligsprechungsprozess ist im Gange und auch Papst Franziskus erinnerte während seines jüngsten Besuchs in der Demokratischen Republik Kongo an sein Lebenszeugnis. Floribert ist für junge Kongolesen und andere ein Vorbild für den friedlichen Widerstand gegen das Böse.