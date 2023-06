Gebetsgedenken an Jaime Aguilar, dem geliebten Bruder von Sant'Egidio in El Salvador, der nach einer schweren Krankheit in Rom umgeben von der Zuneigung seiner Familie und der Gemeinschaft verstorben ist

Am 10. Juni 2023 nahmen viele in der Basilika Santa Maria in Trastevere und im Haus Sant'Egidio in San Salvador am Gedenken an Jaime Aguilar teil, einen lieben Bruder der Gemeinschaft von El Salvador, der in Rom verstorben ist, wo er die letzten neun Monate seines Lebens in der schweren Krankheit verbrachte, umgeben von der Wärme und Fürsorge seiner Familie und der gesamten Gemeinschaft.



"Als Gläubiger und Freund, der sich leidenschaftlich für das Leben der Armen einsetzte", sagte Pfarrer Marco Gnavi in seiner Predigt zu seinem Gedenken, "hat er seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre viel dafür getan, dass in El Salvador, seinem Heimatland, und in Mittelamerika viele die Freude des Evangeliums entdecken und die Wunden dieses Kontinents mit Mitgefühl und der schöpferischen Kraft der Liebe heilen konnten. Der Leib des Herrn sind die Männer und Frauen, die Kleinen, die seine Familie ausmachen. Und in diesem Leib ist Jaime ein geliebter Sohn und ein Mitglied. Er wurde durch das Wort und das Brot des ewigen Lebens genährt, auf das er heute blickt, nachdem er die Gnade hatte, auf dieser Erde das Gesicht und den Blick Jesu zu erkennen."



Als sein Körper schwächer wurde, erfuhr er eine außergewöhnliche Infusion von Leben und Liebe, die ihn bis zum Ende den Armen dienen und seine Brüder und Schwestern mit Freude lieben ließ. Unsere Umarmung gilt ihm, seiner Familie und der gesamten Gemeinschaft Sant'Egidio in El Salvador.