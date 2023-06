Welttag gegen Kinderarbeit: unsichtbarer Handel und geraubte Hoffnung. Doch es gibt eine Alternative

Einige leben am Strand und warten auf einen kleinen Job, der ihnen angeboten wird. Andere versuchen, den Tag auf eine andere, schwerere Art und Weise zu überstehen: auf der großen Müllkippe namens "Motocross", wo sich früher einige mit ihren Motorrädern tummelten, die jetzt aber voller Jugendlicher aus verschiedenen Vierteln der togoischen Hauptstadt ist, wo die Ausbeutung durch Kinderarbeit alltäglich ist.



Es ist eine wenig bekannte, aber grausame Realität für so viele Minderjährige, die in diesem kleinen westafrikanischen Land auf der Straße leben. Ihre "Arbeit" besteht darin, im Müll Eisen zu sammeln, um es zu den "Dames" zu bringen, den Damen, die es am Rande dieses höllischen Geländes mit ihren rudimentären Waagen wiegen, um es auf dem Markt der Stadt weiterzuverkaufen. Sie arbeiten dort den ganzen Tag mit bloßen Händen, riskieren Verletzungen und Krankheiten für eine Handvoll Cfa-Francs, die westafrikanische Währung.

Eine Alternative ist möglich. Sie hat ihren Ursprung darin, dass man diese Kinder kennt und ihnen zuhört, dass man sie besucht und eine Alternative zum Leben auf der Straße und zur Ausbeutung durch Kinderarbeit gesucht hat. Sie heißt "Maison du Rêve". Fünfzehn Kinder besuchen es bereits in der Nachbarschaft von Djdjolè, wo die ehemaligen Straßenkinder die Nacht verbringen, endlich in einem Haus und nicht mehr unter freiem Himmel, geschützt vor so vielen Gefahren und vor allem mit einer neuen Perspektive, die sich ihnen eröffnet: die Jüngsten können wieder zur Schule gehen und die Älteren lernen einen Beruf (einen richtigen Beruf). Hier sind sie zusammen mit ihren Freunden aus der Gemeinschaft Sant'Egidio in Lomé, essen, treffen sich und feiern Feste.