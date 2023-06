Andrea Riccardi trifft in Buenos Aires die Gemeinschaften von Argentinien: ein Labor der Geschwisterlichkeit in einer Megacity

Der Besuch von Andrea Riccardi in Argentinien begann mit einem Treffen mit der jüngeren Generation. Am Sonntag, den 18. Juni, trafen etwa hundert Jugendliche, die in der Schule des Friedens aufgewachsen waren, den Gründer der Gemeinschaft in La Boca, dem alten Hafenviertel, in dem Sant'Egidio vor 35 Jahren seine Tätigkeit in Buenos Aires begann und seither vielen Generationen junger Menschen nahe ist.



Am nächsten Tag fand in der alten Aula des Collegio del Salvador - wo Pater Jorge Bergoglio lange Zeit unterrichtet hat - eine Versammlung statt, an der die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Argentinien teilnahmen. Die Gemeinschaften kamen aus dem so genannten "Urban Cone" - Lanús, Laferrere, Almafuerte, Villa Martelli, la Boca und Barracas, Los Ceibos, Zentren, die in der riesigen Megacity Gran Buenos Aires aufgegangen sind - und aus Coronel Pringles, einer Stadt weiter südlich. Es waren viele junge Menschen anwesend, ein wichtiger Teil der Gemeinschaft von Buenos Aires. Nach einem allgemeinen Blick auf das Leben der Gemeinschaften in der Welt, insbesondere der Geschwister in der Ukraine, die trotz des monatelangen Krieges nicht aufgehört haben, den vielen Flüchtlingen zu helfen, erinnerte Andrea Riccardi daran, dass der Frieden auch am Rande der Megacity aufgebaut wird, die von der durch die Pandemie verschärften Armut, der Wirtschaftskrise, der immer weiter steigenden Inflation und dem Problem des weit verbreiteten Drogenkonsums geprägt ist.



"Diese schwierige Zeit", sagte er, "fordert uns auf, die geschwisterliche Verbundenheit zu festigen. In diesem Sinne kann Buenos Aires zu einem Labor einer Gemeinschaft werden, die in der Megacity lebt. Ein Konzept, das Papst Bergoglio sehr am Herzen liegt, wenn er sagt: "Gott lebt in der Stadt und die Kirche lebt in der Stadt".



Zur Erinnerung an die Anfänge der Gemeinschaft in Argentinien schenkte Andrea Riccardi 1987, nach dem von Johannes Paul II. gewünschten Weltjugendtag, der Gemeinschaft eine Ikone des Heiligen Papstes.