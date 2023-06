Marco Impagliazzo betont beim UNO-Sicherheitsrat das Interesse an der "Römischen Initative", ein Weg zur Lösung des Konflikts im Südsudan

Im Glaspalast ist "die Geduld des Friedens" angekommen. Mit diesen Worten beschrieb Marco Impagliazzo gestern, am 20. Juni, das Engagement der Gemeinschaft Sant'Egidio für die Konfliktlösung bei der Sitzung des Sicherheitsrates zur Krise im Südsudan.



Nach einer Reihe von Treffen zum Thema Frieden und Konfliktlösung mit Generalsekretär Guterres, dem stellvertretenden Vorsitzenden Li Junhua und anderen schlug der Präsident von Sant'Egidio vor dem Sicherheitsrat die Erfahrungen und Vorschläge vor, die den Namen "Rom-Initiative" tragen: die von der Gemeinschaft geschaffene integrative Plattform zur Bewältigung des komplexen Konflikts im Südsudan.



"Seit mehr als 50 Jahren ist Sant'Egidio ein besonderer internationaler Akteur, eine Gemeinschaft, die vulnerablen Menschen solidarisch nahe ist, die sich dem Frieden, dem interreligiösen Dialog und der humanitären Hilfe widmet und die auch in der Lage ist, internationale Vermittlungen und Moderationen in verschiedenen Teilen der Welt durchzuführen, vom Friedensabkommen in Mosambik, das 1992 in Rom unterzeichnet wurde, über Burundi und Guatemala bis zum Kosovo und Mindanao. Wir glauben, dass der Krieg der Vater aller Armut ist". Präsident Marco Impagliazzo begann: "Sant'Egidio hat die Situation im Südsudan seit den 1990er Jahren, lange vor der Unabhängigkeit des Landes, mit Aufmerksamkeit und Sorge verfolgt. Mehrmals besuchte John Garang, der Gründervater des Landes, unser Büro in Rom, um inmitten des Kampfes um die Unabhängigkeit nach Wegen des Dialogs zu suchen ... Unsere Rom-Initiative entstand nach der Unterzeichnung des wiederbelebten Friedensabkommens im Jahr 2018, in der komplizierten Phase der Bildung der Regierung der nationalen Einheit. Mehrere politische und militärische Einheiten hatten dieses Abkommen abgelehnt, und es war notwendig, sie zurückzugewinnen", fuhr er fort und erinnerte daran, dass die Initiative "zur gegenseitigen Anerkennung zwischen der Regierung und der nicht unterzeichnenden Oppositionsgruppen führte und einen Verhandlungsrahmen für politisches Engagement schuf. .. Der Prozess ist nun inklusiver und bewegt sich weiter in diese Richtung, und die Rom-Initiative stellt einen politischen Dialog dar, der die internationalen Institutionen ergänzt und mit ihnen im Einklang steht". Sant'Egidio, so schloss er, "ist entschlossen, diesen Weg fortzusetzen, um günstige Voraussetzungen für die Beseitigung der Gewalt zu schaffen". Der Präsident erwähnte auch "den wichtigen Beitrag der Vertreter der Zivilgesellschaft und der christlichen und religiösen Führer des Landes, eine Beteiligung, die in den kommenden Phasen nur noch zunehmen kann und ein entscheidender Impuls ist, um die Regierung und die Oppositionsführer zu ihrer Verantwortung gegenüber dem sudanesischen Volk und dessen Leiden zu rufen".



(FONTE ANSA)