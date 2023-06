Freundschaft überwindet alle Grenzen: Alt und Jung zusammen im Urlaub

Auch die Menschen mit Behinderung und viele Besucher waren dabei

Ältere Freunde, Menschen mit Behinderung der Bewegung "Die Freunde", Kinder und die jugendlichen „Friends“ aus Würzburg verbrachten gemeinsam fünf Tage in einer Freundschaft, die wirklich alle Grenzen überwindet. Insgesamt waren wir über einhundert Personen im Gästehaus der Benediktiner-Abtei in Münsterschwarzach oder kamen tagsüber zu Besuch. Für jeden war etwas dabei: Entspannung im Garten, Spaziergänge, Fußball, Ausflüge in die Weinorte der Umgebung, geseliges Zusammensein auch bei einem Glas Frankenwein und sogar ein Besuch der Sternwarte des Klosters. Auch unsere neuen Freunde aus der Ukraine, die seit über einem Jahr in Würzburg leben, kamen zu Besuch. Die jugendlichen „Friends“ gestalteten einen Basar, um das BRAVO!-Programm der Gemeinschaft zu unterstützen.

Das gemeinsame Gebet der Gemeinschaft vor allem für den Frieden begleitete die Urlaubstage. Es wurde auch über die Aktivitäten der Gemeinschaft weltweit und über die Schwierigkeiten unserer Zeit gesprochen. Diese Tage brachten zum Ausdruck, dass niemand vergessen wird und die Gemeinschaft immer Freundschaft und Halt anbietet. Denn eine treue Freundschaft hat die Kraft, die Welt zu verändern und schöner zu machen. Ein gutes Gespräch und gegenseitige Hilfe können viel Sicherheit geben und es ist schön, wenn viele verschiedene Menschen zusammen sind. Die Kinder und Jugendlichen machten die Erfahrung, dass das Zusammensein mit älteren oder behinderten Menschen bereichernd ist, und die Älteren freuten sich an der jugendlichen Frische der Jüngeren. Annemarie, die mit Hilfe der Freunde von Sant’Egidio in ihrer Wohnung lebt und nicht in ein Heim ziehen muss, sagte zu Abt Michael, der uns besucht hatte, dass „der Urlaub so schön ist, wir könnten ruhig noch ein paar Tage länger bleiben.“ Jeder bekam am Ende eine Foto-Karte mit persönlich geschriebenen Zeilen zur Erinnerung mit nach Hause. Die Freundschaft, die alle Grenzen überwindet, wollen wir auch nach dem Urlaub vertiefen und mit vielen neuen Freunden teilen.