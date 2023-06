"Eine Gemeinschaft mit den Armen, das Charisma von Sant'Egidio". Cristina Marazzi besucht Mosambik, Treffen und Begegnungen

Seit dem 21. Juni besucht eine Delegation der Gemeinschaft aus Rom unter der Leitung von Cristina Marazzi die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Mosambik. Die erste Station war Maputo, wo sich die Zentren des DREAM-Programms - das hier vor 21 Jahren erste Schritte unternommen hat - und vom BRAVO!-Programm befinden.

Der Besuch ging weiter zur Schule des Friedens nach Polana Canico, eine der ersten in Mosambik, und zum gemeinsamen Dienst der Jugend für den Frieden von Maputo mit den Armen, die auf der Straße leben, darunter viele Jugendliche, mit denen sich die Gemeinschaft seit fünf Jahren in einer freundschaftlichen und familiären Atmosphäre trifft, indem sie ihnen Abendessen bringt, Kleidung und Decken verteilt und ihnen in ihren Bedürfnissen hilft.

Am Samstag fand eine Versammlung statt, an der mehr als 200 Personen aus den Gemeinschaften Maputo und Matola teilnahmen. Cristina Marazzi erinnerte daran, dass der Geist die Einheit der Gemeinschaft an so vielen Orten der Welt inspiriert und sie zu einer globalen Familie macht, und dass Mosambik und seine Geschichte seit 40 Jahren eng mit dem Leben von Sant'Egidio verbunden sind. Sie erinnerte an das Friedensabkommen für Mosambik aus dem Jahr 1992, das dank der Vermittlung von Sant'Egidio in Rom unterzeichnet wurde, und betonte, dass Sant'Egidio ein Haus des Friedens in der Welt ist, in dem Geschwisterlichkeit und Freundschaft für alle gelebt werden. Jeder ist aufgerufen, den Frieden in seiner eigenen Gesellschaft durch Dialog, Freundschaft und Solidarität aufzubauen. "Jesus identifiziert sich mit den Armen und lädt uns ein, ihm an den Orten des Leidens und des Schmerzes in unseren Städten zu begegnen. Die Gemeinschaft mit den Armen", sagte sie, "ist Teil des Charismas und der Originalität von Sant'Egidio, denn sie ist eine verändernde Kraft, die die Welt neu macht und eine Welt in Frieden aufbauen kann.