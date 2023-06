Sant'Egidio im September in der Stadt Berlin, in der Mauern gefallen sind, um "den Frieden zu wagen"

Das Treffen vom 10.-12. September wurde vorgestellt; Oberhäupter der großen Weltreligionen und internationale Vertreter der Politik, wie Bundeskanzler Scholz, der Groß-Imam Al Tayyeb von Al-Azhar und Oberrabbiner Lau aus Israel werden teilnehmen

Vom 10. bis 12. September 2023 findet das Internationale Friedenstreffen "Den Frieden wagen. Religionen und Kulturen im Dialog" statt, das 37. Treffen im Geist von Assisi, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio veranstaltet wird. Der Präsident von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, kündigte bei einer Pressekonferenz zusammen mit dem Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch, und dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Dr. Christian Stäblein, die Anwesenheit des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und der nigrische Präsident Mohamed Bazoum sowie zahlreiche Oberhäupter der großen Weltreligionen, wie der Großimam der Al Azhar, Al Tayyeb, und der Oberrabbiner Israels, Meir Lau, und internationale Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft werden am Treffen teilnehmen. "Es handelt sich nicht um ein Gipfeltreffen hinter verschlossenen Türen, losgelöst von der Stadt, in einer 'roten Zone'", betonte Impagliazzo, "sondern um eine Veranstaltung, die der Stadt und den Menschen, insbesondere den Jüngsten, offensteht. Tausende von Jugendlichen aus ganz Europa werden daran teilnehmen, ebenso wie viele Berliner Schulen.



Impagliazzo erklärte, dass die Wahl Berlins, "der Stadt, in der eine Mauer fiel, weil die Demokratie, der Dialog und die Geduld zum Wiederaufbau von Friedenskanälen stark waren", von grundlegender Bedeutung sei und Hoffnung gebe in einer Zeit, "in der so viele Mauern wieder aufgerichtet und beunruhigende Polarisierungen geschaffen werden". Die Teilnehmer des Treffens "Den Frieden wagen", so der Präsident von Sant'Egidio abschließend, werden sich fragen, "welche Rolle die Religionen in der Welt spielen können, nicht nur angesichts der Krise in der Ukraine, um die lauten Töne der Konflikte abzumildern oder sogar Wege des Friedens aufzutun. Lange Zeit wurden die Religionen als Werkzeug zur Unterstützung von Kriegen und Konflikten eingesetzt. Hier wird eine neue Idee von Religionen als Friedenswerkzeuge sichtbar".

Während des Treffens, zu dem sowohl der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung als auch die Kirchen in Deutschland und andere private Geber finanziell beigetragen haben, werden in mehreren öffentlich zugänglichen Foren gesellschaftliche, religiöse und politische Themen wie künstliche Intelligenz, die Alterung der europäischen Bevölkerung, die Lebensbedingungen in Gefängnissen, die Millenniumsziele, Migration, Umwelt, Bildung, die Krisen der Demokratien, der interreligiöse Dialog und die Globalisierung behandelt.



VIDEO Pressekonferenz