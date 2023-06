Der Besuch von Andrea Riccardi in Lima: Sant'Egidio in Peru zwischen Wirtschaftskrise und Volksfrömmigkeit als glückliches Christentum

Ehrendoktorwürde und Besuch beim Theologen Gustavo Gutierrez

San Lazaro ist eine der ältesten Kirchen in Lima, der Hauptstadt von Peru. Sie wurde 2022 der Gemeinschaft Sant'Egidio anvertraut - Frederic Comalat und Francisco Guevara von der Priesterbruderschaft Sant'Egidio sind dort Pfarrer und Kaplan. LIma ist eine Stadt, die von großer Armut und einer großen Kluft zwischen Arm und Reich geprägt ist. Diese Pfarrei ist zu einem Ort der Begegnung für Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten geworden.



Hier fand auch die Begegnung zwischen Andrea Riccardi und den Gemeinschaften von Lima und Bolivien statt. Der Besuch von Andrea Riccardi fällt in eine heikle Zeit für Peru: Die Auswirkungen der Pandemie, das politische Vakuum (nach dem Sturz von Präsident Castillo) und die Wirtschaftskrise haben zu einer massiven Abwanderung vieler Peruaner ins Ausland geführt. Vielen von ihnen begegnen wir in unseren Aufnahmezentren in Rom und anderen europäischen Städten. In der Versammlung der Gemeinschaft, die sich hauptsächlich aus jungen Menschen zusammensetzt, wurde unter anderem über den Übergang von einer "Religion der Pflicht", die nur aus Vorschriften und Traditionen besteht, zu einem fröhlichen und vom Evangelium inspirierten Christentum diskutiert, das es versteht, andere glücklich zu machen.



Die Gemeinschaft von Lima, die vor 25 Jahren in den Vorstädten und Armenvierteln entstanden ist, hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Gesellschaft und Kultur entwickelt. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Andrea Riccardi durch die Päpstliche Universität von Peru stellt in einem der angesehensten akademischen Kreise die Anerkennung des Wertes der Arbeit von Sant'Egidio als Ausdruck der Kirche des Konzils dar, die im Dialog mit allen steht und in der Lage ist, die verschiedenen Generationen zu versöhnen und die Ausgegrenzten der Gesellschaft zu integrieren.



Erzbischof Carlos Castillo, Primas von Peru, hob dies hervor, indem er an das Zeugnis des Dienstes und der Solidarität erinnerte, das Hunderte von einfachen Menschen und Freiwilligen seit 1968 in der Gemeinschaft Sant'Egidio geben, um "die Welt durch Frieden aufzurichten und dabei den Armen den Vorzug zu geben" und "das Evangelium als Licht der Hoffnung für die Menschheit zu verkünden".



"Gott hat die Stadt nicht im Stich gelassen. In dieser globalen Welt gibt es keine homogenen katholischen Räume, Regionen und Länder mehr. Wir befinden uns auf dem offenen Meer unter verschiedenen Menschen, die sich zwischen den Unterschieden bewegen. Es ist notwendig, das Meer einer komplexen Menschheit zu verstehen und sich darin zurechtzufinden", sagte Andrea Riccardi in der Lectio Magistralis, die er anlässlich der Preisverleihung hielt, und betonte die Notwendigkeit, eine Kirche aufzubauen, "die fähig ist, Begegnungen, echte Gemeinschaften, echte Kommunikation, Solidarität mit den Armen und Verwurzelung in den Peripherien zuzulassen; eine Kirche, die der Stadt hilft, geschwisterlicher und gemeinschaftlicher zu werden, anstatt die Peripherie des Menschen zu sein.



Ein Glaube, der zur Kultur wird, trifft auch auf die Volksreligiosität, die in Peru sehr tief verwurzelt ist. Auch das Treffen am nächsten Morgen im Hogar Canevaro, dem Altenheim, in dem die Gemeinschaft seit vielen Jahren tätig ist, zeigte, dass die alten Menschen trotz aller Schwierigkeiten von einem lebendigen Glauben beseelt sind.

Die Verwurzelung von Sant'Egidio im peruanischen Glauben und in der peruanischen Kultur zeigte sich auch in der vertrauten und frohen Begegnung zwischen Andrea Riccardi - in Begleitung von Erzbischof Castillo - und dem 95-jährigen Gustavo Gutierrez, einem der "Väter" der Befreiungstheologie.