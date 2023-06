Hilfslieferung aus Deutschland in der Ukraine angekommen

Am 27. Juni ist ein LKW mit 28 Tonnen Lebensmitteln in der Ukraine angekommen, genau am Jahrestag der Eröffnung des Zentrums der Hilfen der Gemeinschaft Sant’Egidio in Lemberg.

Die Gemeinschaft Sant’Egidio in der Ukraine begann sofort Einzelpakete zu packen. Die Pakete werden in den vier Zentren der Gemeinschaft in Kiew, Iwano Frankist vor allem Flüchtlinge verteilt, die aus den besetzten Gebieten und aus den Ortschaften an der Grenze geflohen sind: zwei Zentren in Kiew, ein Zentrum in Lemberg und ein Zentrum in Iwano Frankiwsk. Jede Woche verteilen die Mitgliede der Gemeinschaft Sant’Egidio an über 1000 Familien die Essenspakete.

Die Situation in den Städten wird immer dramatischer. Es kommt immer weniger humanitäre Hilfe aus dem Ausland an. Doch diese Hilfen sind lebensnotwendig. So werden die Hilfen von Sant’Egidio jeden Tag wertvoller. Jeden Monat werden 60 Tonnen Lebensmittel verteilt.

