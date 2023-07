Europäische Solidarität mit der Ukraine: in den vergangenen Wochen kam humanitäre Hilfe von Sant'Egidio aus Belgien, Deutschland und Spanien an. Video über die Aktivitäten in den Zentren der Gemeinschaft

Zwei LKWs mit Lebensmitteln der Gemeinschaften von Sant'Egidio in Belgien und Deutschland sind in Lemberg eingetroffen, wo das Lager für humanitäre Hilfe eingerichtet wurde. In den vorangegangenen Wochen war ein weiterer LKW mit Lebensmitteln aus Spanien eingetroffen. Die europäische Sant'Egidio-Solidarität unterstützt die Bemühungen der Gemeinschaften in der Ukraine zur Unterstützung der Binnenflüchtlinge und der Bevölkerung in den östlichen und südlichen Regionen des Landes.



Seit dem Ausbruch des Konflikts hat Sant'Egidio die Bemühungen zur Unterstützung der Menschen, die aus den Kriegsgebieten fliehen, intensiviert. Bislang hat die Gemeinschaft an ihren vier Standorten in der Ukraine rund 20.000 Familien geholfen und 600 Tonnen humanitäre Hilfe verteilt. Die freiwilligen Helfer sind oft selbst Flüchtlinge, wie diese von TV2000 interviewte Frau, die Grundschullehrerin in Kramatorsk war.

UNTERSTÜTZEN SIE WEITER UNSERE HILFE FÜR DIE UKRAINE - HIER



"Ich bin seit April letzten Jahres hier. Viele Krankenhäuser sind dort nicht mehr geöffnet, die Geschäfte sind geschlossen, es gibt keine Arbeit mehr, also bin ich mit meiner Familie hierher nach Kiew gekommen. Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat mich gelehrt, dass man den Frieden gemeinsam aufbauen muss, auch durch kleine Gesten der Solidarität".



Die Verantwortliche für dieses Zentrum in Kiew heißt Ludmila. Dank der Gemeinschaft Sant'Egidio haben viele Flüchtlinge ein Zuhause gefunden, werden medizinisch versorgt und können dann in die Zukunft blicken und versuchen, sich den Frieden als ein erreichbares Ziel vorzustellen.



"Wir beten immer für den Frieden. Das ist das erste, was wir in der Gemeinschaft Sant'Egidio tun. Jede Woche tun wir das in Lemberg, in Iwano-Frankiwsk. Wir wissen, dass der Frieden kommen wird, wir wissen nur nicht, wann".



Viele ältere Menschen erhalten Hilfe von der Gemeinschaft Sant'Egidio, so wie Taras, ein 75-jähriger Krebspatient, der nach der Zerstörung des Staudamms von Kachowka durch die Russen nach Kiew kam. Sein Haus in Kramatorsk gibt es nicht mehr. "Mit dem wenigen Geld, das ich habe, schaffe ich es, die Behandlung zu bezahlen. Ich komme hierher, um Essen und Kleidung zu bekommen. Leider habe ich alles verloren. Dank der Hilfe von Sant'Egidio werde ich in Frieden und ohne Hass sterben können".