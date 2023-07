Nie mehr allein: eine Wohngemeinschaft für alte Menschen in Lahore, Pakistan

Sie wurde im christlichen Viertel Yohannabad eingeweiht

Pakistan ist ein demografisch junges Land. Nur 2,7 Prozent der Bevölkerung sind über 60 Jahre alt. Dennoch sind Einsamkeit, extreme Armut und die Vernachlässigung älterer Menschen ein wachsendes Problem, das durch die Pandemie und die darauf folgende Wirtschaftskrise des Landes noch verschärft wird. Und es sind die Frauen - vor allem die Witwen -, die die ersten Opfer dieser Situation sind.



So entstand im Stadtteil Yohannabad in Lahore das erste Altenheim: eine große, liebevoll eingerichtete Wohnung ohne architektonische Barrieren, die für 4-5 Personen ausgelegt ist und gestern ihre Türen für die ersten beiden Gäste öffnete: Parveen und Veeda. Die eine hatte jahrelang in einer Einrichtung gelebt und immer wieder den Wunsch nach einem Zuhause geäußert. Die andere hatte keine Familie und lebte allein, inmitten von tausend Schwierigkeiten.



Die Gemeinschaft von Lahore versammelte sich in herzlicher Verbundenheit um die beiden, die das Leben in dem neuen Zuhause mit einem Dankgebet beginnen wollten, an dem viele Freunde teilnahmen.