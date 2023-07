Dankliturgie zum 55. Jahrestag von Sant'Egidio mit Kardinal Ignatius Suharyo in Jakarta

"Ihr verleiht der Kirche Farbe und zeigt das barmherzige Antlitz Gottes"

Am 30. Juni 2023 fand in der Kirche Bunda Hati Kudus - Herz Jesu - im Stadtzentrum von Jakarta ein Dankgottesdienst zum 55-jährigen Bestehen der Gemeinschaft Sant'Egidio statt. Die Liturgie, an der viele Freunde der Gemeinschaft, ältere Menschen, Flüchtlinge, Freunde, die auf der Straße leben, und junge Menschen, die mit ihren Familien in der Schule des Friedens aufgewachsen sind, teilnahmen, wurde von Kardinal Ignatius Suharyo, dem Erzbischof von Jakarta, geleitet.



In seiner Predigt dankte der Erzbischof für die Anwesenheit und den Dienst der Gemeinschaft Sant'Egidio in der ganzen Welt, besonders aber in Jakarta, wo sie dazu beigetragen habe, der Kirche Farbe zu verleihen und das barmherzige Gesicht Gottes zu zeigen. "Die Arbeit der Gemeinschaft für den Frieden ist ein konkretes Beispiel für das, was Paulus im Brief an die Epheser sagt: Sie bringt die Fernen in die Nähe. Die Christen sind aufgerufen, Frieden zu stiften, Einheit statt Trennung. Der Dienst von Sant'Egidio ist wahre Freundschaft und ein Zeugnis des Glaubens. Die Gemeinschaft hilft, menschlicher zu werden, bringt aber auch durch Ausdauer und Treue im Gebet und im Dienst den Menschen Gott näher. Die Gemeinschaft Sant'Egidio ist die schönste Predigt, schöner als Worte".



Am Ende der Liturgie gab es eine gemeinsame Feier. Sie begann mit einem Video über den 55-jährigen Weg der Gemeinschaft und den Zeugnissen einiger Freunde und endete mit dem Anschneiden des "tumpeng", eines Reiskuchens, der in der indonesischen Tradition das Markenzeichen jedes Erntedankfestes ist.