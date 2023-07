Am Unabhängigkeitstag von Malawi besucht Marco Impagliazzo die Gemeinschaften von Lilongwe und im Flüchtlingslager von Ndzaleka

Die Gemeinschaft von Lilongwe, der Hauptstadt Malawis, kam zum Besuch von Marco Impagliazzo am Unabhängigkeitstag des Landes zu einer Versammlung zusammen.



Am 6. Juli 1964 wurde Njassaland, das "Land am See", wie das kleine Land südlich der Sahara genannt wurde, zum unabhängigen Malawi. Der friedliche Übergang zur Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach nur zwei Jahren begann in Malawi eine langsame, aber unaufhaltsame Aushöhlung der fragilen Demokratie zugunsten einer Diktatur, die das Land von der Welt isolierte und erst 1994 beendet wurde. Lilongwe war zu dieser Zeit ein kleines Handelszentrum mit 20.000 Einwohnern. Im Jahr 1975 wurde es Hauptstadt und hat heute 1,2 Millionen Einwohner. In den letzten zehn Jahren sind in der Hauptstadt riesige Wohngebiete in den Vororten entstanden, die ihre Grenzen erweitert haben. Die Stadt erlebt die Widersprüche einer schnellen und ungeordneten Entwicklung ohne Stadtzentrum. Sant'Egidio hat in letzter Zeit die Aktivitäten in einigen dieser neuen Gebiete ausgeweitet, darunter Kawale, wo es ein Gemeinschaftshaus gibt, und Area 25, das in letzter Zeit wie eine Stadt in der Stadt geworden ist.



Die Präsenz von Sant'Egidio begleitet in diesem Teil der Stadt das Leben der Kinder in der Schule des Friedens und vieler einsamer und kranker älterer Menschen, die in dem neuen Gemeinschaftshaus - derzeit ein großes Zelt - eine Familie und einen sicheren Zufluchtsort finden, der der Kultur des Wegwerfens und der Ausgrenzung entgegenwirkt, deren Opfer sie sind. Hier konnte Marco Impagliazzo die Jugend für den Frieden, die Kinder und eine Delegation von älteren Menschen treffen. Ein weiterer wichtiger Besuch galt dem Flüchtlingslager Ndzaleka, in dem 56.000 Menschen leben, die aus der Region der Großen Seen geflohen sind. In diesem Lager wurde vor fünf Jahren auf Initiative einiger Flüchtlinge, die Sant'Egidio bereits in Kivu begegnet waren, eine Gemeinschaft gegründet. Heute gibt es im Lager eine große Schule des Friedens und einen Dienst der Unterstützung und Nähe für ältere Menschen in Schwierigkeiten.



Eine große Versammlung der Gemeinschafen von Lilongwe mit Delegationen aus der Stadt Mzuzu und aus Sambia beging den Tag der Feier. Marco Impagliazzo ging von der Erinnerung an die Unabhängigkeit aus und dachte über die Rolle der Gemeinschaft nach, damit die Unabhängigkeit Malawis jeden Tag in einem gemeinsamen Engagement für den Frieden im Land und die Befreiung von den Hindernissen, die das Leben so vieler älterer Menschen, Frauen und Kinder noch immer unterdrücken, verwirklicht werden kann.