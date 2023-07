Würzburg: 40 Jahre Schule des Friedens – die Treue einer Freundschaft ohne Grenzen

Im Würzburger Stadtviertel Zellerau begann vor 40 Jahren im Frühjahr 1983 die Geschichte der Schulen des Friedens in Deutschland. Eine Gruppe von Studenten hatte die Gemeinschaft Sant’Egidio in Rom kennengelernt und den Weg in Deutschland begonnen. Daraus ist heute ein vielfältiges Netzwerk von Gemeinschaften in zahlreichen deutschen Städten entstanden. Alles begann in einer treuen Freundschaft zu den Kleinen, die zu den ersten Freunden Jesu gehören.

In der Peripherie einer reichen Universitätsstadt begann Sant’Egidio das Evangelium in einer persönlichen und unentgeltlichen Freundschaft mit den Kindern aus ärmeren Familien zu leben, der eine Prophetie für eine Welt darstellt, in der man alles bezahlen muss und die Armen häufig auf der Strecke bleiben. Das 40. Jubiläum war Anlass, um auf diese schöne Geschichte zurückzublicken und dafür zu danken, dass der gute Same des Evangeliums wirklich hundertfach Frucht getragen hat. Das bunte Volk von Sant’Egidio mit den ehemaligen Kindern und heutigen Kindern, Menschen mit Behinderung und alten Menschen und vielen Neueuropäern feierte mit der Überzeugung, dass dieser Same heute eine neue Aussaat benötigt und weiter ausgestreut werden muss. Denn in einer Zeit zunehmender Konflikte und Spaltungen wird diese Treue einer Freundschaft ohne Grenzen benötigt, die Sant’Egidio überall auf der Welt aufbaut und dabei immer bei den Kleinen und Armen beginnt.