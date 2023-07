"Eine Bewegung des Friedens und der Solidarität, nicht nur für einen Augenblick". In Blantyre, Malawi, Treffen der Gemeinschaft und der Jugend für den Frieden mit Marco Impagliazzo

In Blantyre fand ein großes Treffen von Delegierten der Jugend für den Frieden aus den Städten und Bezirken des Südens von Malawi statt.



Siebenhundert Jugendliche aus Oberschulen trafen sich mit Marco Impagliazzo zu einer eindrucksvollen Versammlung, in der sie über die Merkmale einer Jugendbewegung nachdachten, die eine Zukunft des Friedens und der Solidarität für Malawi aufbauen will. Eine Bewegung, die sich für Frieden und Gewaltlosigkeit entscheidet und die die Freundschaft mit den Armen, insbesondere den einsamen älteren Menschen und den ärmsten und ausgegrenzten Kindern der Gesellschaft zu einer lebenslangen und nicht nur momentanen Verpflichtung macht: "Ihr baut eine Bewegung des Friedens, der Freundschaft und der Solidarität auf und nicht nur einen Moment", sagte Marco Impagliazzo zu ihnen. Die Jugendlichen nahmen die von der Versammlung aufgezeigten Perspektiven mit Begeisterung auf und bezeugten damit auch ihr konkretes Engagement an der Seite der Ärmsten.



Später trag sich im "House of Friendship", dem Sitz der Gemeinschaft im Stadtzentrum, die Versammlung der Gemeinschaft von Blantyre, um über die Perspektiven von Sant'Egidio als Thema des Friedens, des Dienstes an den Armen und des Gebets im Land nachzudenken. Anlässlich des Todestages von Floribert Bwana Chui wurde an sein Zeugnis als junger Afrikaner, Sohn des Evangeliums und der Gemeinschaft, der sein Volk liebte, erinnert.



Marco Impagliazzo besuchte auch die verschiedenen Dienste der Gemeinschaft für die Armen. Dazu gehörte die 2016 eingeweihte Wohngemeinschaft in Bangwe.