Ukraine: 500 Tage Krieg, 100 Lieferungen humanitärer Hilfe der italienischen und europäischen Gemeinschaften

500 Tage sind seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine vergangen, der weiterhin Zerstörungen verursacht und Opfer fordert, wie in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli in Lemberg geschehen. Und genau dort traf am 8. Juli die von Sant'Egidio gesendete humanitäre Hilfslieferung Nr. 100 ein, um die solidarischen Aktivitäten der Mitglieder von Sant'Egidio in der Ukraine zu unterstützen, die sie mit Leidenschaft und Großzügigkeit durchführen. Von den Ladungen, die in diesen 500 Tagen in der Ukraine ankamen, stammen 81 aus Italien, 8 aus Deutschland, 4 aus Polen, 3 aus der Tschechischen Republik, 2 aus Belgien, 1 aus der Slowakei und 1 aus Spanien.

Insgesamt kamen 1.300 Tonnen humanitäre Hilfe im Gesamtwert von 20 Millionen Euro in der Ukraine an. 1 Million Pakete mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern im Wert von 10,5 Mio. Euro wurden verteilt. Die geschätzte Zahl der Menschen, die von der Gesundheitshilfe von Sant'Egidio profitiert haben, wird auf 2 Millionen Menschen geschätzt. 47 Lebensmittellieferungen im Gesamtwert von 940 Tonnen wurden verschickt. In der Ukraine wurden mit der Nahrungsmittelhilfe von Sant'Egidio 200.000 Menschen versorgt.



Jeden Monat werden 15.000 Lebensmittelpakete an die vier Zentren für die Verteilung von humanitärer Hilfe an Binnenvertriebene in Lemberg, Iwano-Frankiwsk und in zwei Bezirken von Kiew geliefert, wo jeden Monat mehr als 12.000 Lebensmittelpakete verteilt werden. Darüber hinaus werden 3.000 Lebensmittelpakete in die südlichen und östlichen Regionen der Ukraine geschickt, wo die Bevölkerung den Kriegsanstrengungen am unmittelbarsten ausgesetzt ist.



Die menschlichen Kosten des Krieges sind enorm und werden mit der Fortsetzung des Krieges noch steigen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration gibt es in der Ukraine schätzungsweise 5,1 Millionen Binnenflüchtlinge. Laut dem vom Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erstellten "Humanitarian Needs Overview (HNO) 2023" werden im Jahr 2023 etwa 17,6 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen sein.

Sant'Egidio beabsichtigt, sein Engagement für die humanitäre Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung fortzusetzen, die weiterhin unter dem Krieg und seinen Folgen leidet.

Die Hilfe für die Ukraine fortsetzen - HIER