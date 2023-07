Kardinal Zuppi in den USA, die dritte Etappe. Eine multilaterale Perspektive

Ein Schritt nach dem anderen, und zwar der Geduld des Zuhörens, aber - vor allem - mit der aktuellen humanitären Notlage, auf die zu reagieren ist und die jeder Krieg immer wieder hervorruft. So gestaltet sich die Sondermission für die Ukraine, die Papst Franziskus Kardinal Matteo Zuppi anvertraut hat. Gestern hat er sich mit US-Präsident Joe Biden in Washington getroffen. Ein geplanter und erwarteter Besuch.

Die Vereinigten Staaten sind sicherlich nicht irgendein Akteur im aktuellen Konflikt. Nicht nur, weil sie eine "Supermacht" sind, die ein Interesse an (fast) allem hat, was auf internationaler Bühne in Bewegung ist, sondern auch wegen ihrer starken Beteiligung durch die Auswirkungen des Krieges, der sich nach Russlands Aggression gegen die Ukraine entwickelt hat. Diese Entwicklung hat den Gegensatz aus den Jahren des Kalten Krieges sozusagen wiedererweckt, allerdings in einem tiefgreifend veränderten Weltgleichgewicht und mit einer weiteren "Supermacht" auf dem Spielfeld, zu der China inzwischen geworden ist.

Als historischen Präzedenzfall kann man sich an die Geste von Johannes Paul II. erinnern, der in einem äußersten Versuch, einen Krieg im Irak zu vermeiden, Kardinal Laghi zu George W. Bush schickte. Das Neue ist jedoch, dass der Krieg heute noch andauert und der Präsident katholisch ist: Dies hat eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, eine direkte Botschaft des Papstes und seines Sondergesandten zu bringen.

Das Treffen mit dem Oberhaupt der größten Demokratie der Welt kann dem Heiligen Stuhl neue und wichtige Impulse geben, um zu verstehen, wie man humanitäre Gesten durchführen und Kanäle des Dialogs öffnen kann, die heute verschlossen scheinen. Der Heilige Stuhl ist zutiefst besorgt über die Gefahr, dass der Krieg "verewigt" wird, und sucht nach jeder Möglichkeit für eine Lösung.

Der Heilige Stuhl, der seit dem Zweiten Weltkrieg enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhält, vertritt seit langem unterschiedliche Positionen zu Konflikten, nicht zuletzt, weil die Katholiken überall auf der Welt leben. Außerdem weiß er, auch durch die amerikanische Kirche, dass in der öffentlichen Meinung der USA Besorgnis über eine Eskalation des Konflikts und die Verbreitung von immer tödlicheren Waffen wie den so genannten Streubomben sowie über die Gefahr eines Atomkonflikts vorherrscht.

Zuppis Mission zielt in erster Linie darauf ab, eine humanitäre Geste zugunsten der Schwächsten zu erreichen, wie etwa die Rückkehr der Kinder aus dem Donbass, die von den Russen ihren Familien weggenommen wurden. Aber in der Überzeugung, dass hinter dem, was in den Augen mancher als eine vage Mission oder gar als eine Kapitulation vor Moskau erscheinen mag, ein anderer Rahmen für die Beziehungen zwischen den Kräften vor Ort geschaffen werden kann. Und hier muss betont werden, dass die Akteure in diesem Konflikt nicht nur die Russen und die Ukrainer sind. Aus diesem Grund ist Zuppi nicht nur nach Kiew und Moskau, sondern auch nach Washington gereist. Aber aus demselben Grund kann der Kardinal, um seine Mission fortzusetzen, auch in andere Länder reisen, wenn die Umstände es erlauben.

Der Gedanke geht natürlich in erster Linie nach China. Peking ist sicherlich ein wichtiger Gesprächspartner, nicht nur wegen des Einflusses, den es auf Moskau ausüben kann, auch weil es ein unausweichliches Subjekt des wirtschaftlichen und geopolitischen Gleichgewichts in der Welt geworden ist. Denn in unserer heutigen globalen Welt sind bei allen Konflikten, auch wenn sich offiziell nur zwei Seiten gegenüberstehen, noch einmal so viele Länder betroffen. Man denke nur an die Nachbarländer und die Folgen, die ein Krieg - und dieser mehr als andere - für die Weltwirtschaft haben kann (so die Getreidefrage, die in den letzten Tagen wieder aufgetaucht ist). Mit anderen Worten: Konflikte, auch solche, an denen nur zwei Nationen direkt beteiligt sind, müssen immer - heute mehr denn je - multilateral gelöst werden. Dies ist die traditionelle Position des Heiligen Stuhls, die in seiner starken Unterstützung für die Vereinten Nationen zum Ausdruck kommt, wie auch in den Reden der Päpste von Paul VI. bis Franziskus im Glaspalast in New York zeigen.

Eine globale Aufmerksamkeit, die nach der ersten Etappe in Washington andere wichtige Akteure (wenn auch auf unterschiedliche Weise) nicht außer Acht lassen kann, allen voran China. Hinzu kommt die große Bewegung der Länder des globalen Südens, die mehr als andere unter diesem Krieg leiden und sich bereits Gehör verschafft haben. Wegen der bereits erwähnten wirtschaftlichen, aber auch politischen und strategischen Auswirkungen, die der anhaltende Konflikt mit sich bringt und die sich in den nächsten Jahrzehnten auswirken könnten.

Der Papst weiß das sehr genau, denn auch er stammt aus der großen Welt des Südens. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Mission des Kardinals nicht in Washington enden wird, sondern dass sie - wie es schon immer in der DNA des Heiligen Stuhls und in der Haltung der Päpste des 20. Jahrhunderts gegenüber Kriegen der Fall war - eine globale und multilaterale Vision verfolgt.

[ Marco Impagliazzo ]