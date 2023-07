Der Einsatz von Papst Franziskus, um die "sinnlose Schlächterei" zu beenden

Kardinal Zuppi zu Besuch in Kiew, Moskau und Washington, um zu versuchen, den Faden eines Dialogs wieder aufzunehmen, der endlich ein Ende des Konflikts in der Ukraine ermöglichen soll

Papst Franziskus ist seit langem davon überzeugt, dass die aktuellen Konflikte miteinander verknüpft sind. Er hat oft von einem "Weltkrieg in Bruchstücken" gesprochen. In der globalen Welt verbreiten sich die Krisen mit großer Intensität. Man denke nur an die russische und ukrainische Getreideaffäre, die in vielen Ländern den Hunger vergrößert. Mit der Aggression Russlands gegen die Ukraine zeichnet sich zudem ein alles andere als lokaler Konflikt ab, der erste in Europa seit 1945 (anders als die Kriege nach dem Zerfall Jugoslawiens), der groß und weitreichend ist. Franziskus hat Verständnis für das Drama des ukrainischen Volkes gezeigt, denn der Krieg findet nur auf ukrainischem Territorium statt und die Ukrainer zahlen den Preis dafür. Der Heilige Stuhl und seine Vertreter sind sich bewusst, wer angegriffen wird und wer der Aggressor ist.



Bergoglio äußert angesichts des Konflikts eine ähnliche Haltung wie die Päpste des 20. Jahrhunderts gegenüber Kriegen, insbesondere Weltkriegen. Der Heilige Stuhl betrachtet den Krieg als "sinnlose Schlächterei". Benedikt XV. sagte dies 1917, was ihm den Vorwurf einbrachte, die Moral der Kämpfer gegen Österreich-Deutschland zu untergraben (so sehr, dass er für die Niederlage in Caporetto verantwortlich gemacht wurde). Pius XII. appellierte 1939, am Vorabend des Krieges, angesichts eines bevorstehenden Einmarsches des Dritten Reiches in Polen über Radio an die Welt: "Mit dem Frieden ist nichts verloren. Mit dem Krieg kann alles verloren sein. Lasst die Menschen zur Verständigung zurückkehren. Lasst sie zum Verhandeln zurückkehren".



Franziskus hat sich in "Fratelli tutti" zum Krieg geäußert: "Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation, eine Niederlage gegenüber den Mächten des Bösen." Im Herzen des Krieges sucht der Heilige Stuhl nach Wegen des Friedens, sicherlich eines gerechten Friedens, und leistet humanitäre Hilfe, um die Auswirkungen des Krieges auf die Menschen und die Kämpfer zu lindern. Er tut dies regelmäßig in Konflikten.



Die Mission von Kardinal Zuppi, die in Kiew begann, wo er sich mit dem humanitären Drama des Landes befasste und mit Präsident Selensky zusammentraf, fügt sich in diese Vision ein. Die wichtige humanitäre Hilfe der Kirche ist eine Unterstützung für den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung. Kardinal Krajewski, der "Solidaritätsminister" des Papstes, war bereits sechs Mal mit Hilfslieferungen in der Ukraine: "Der Papst will denen nahe sein, die leiden", sagte er. Anschließend reiste Zuppi nach Moskau und war damit die erste "westliche" Persönlichkeit, die die russische Hauptstadt besuchte. Empfangen wurde er nicht von Putin, sondern von Uschakow, dem Ratsvorsitzenden für internationale Angelegenheiten. Das ukrainische humanitäre Problem stand im Mittelpunkt der Gespräche, auch auf Wunsch der Kiewer Regierung. Eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen der russischen Regierung und dem Heiligen Stuhl war schon seit einiger Zeit ausgeblieben.



Die "Reiseaktivität" des Kardinals, die im Namen des Papstes und mit Unterstützung des Staatssekretariats und der Nuntiaturen stattfand, machte keine Pause. Der Halt in Washington durfte nicht fehlen, auch wegen der historischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den Vereinigten Staaten, die mit dem Zweiten Weltkrieg begannen und dann den Kalten Krieg überwanden (trotz der Meinungsverschiedenheiten über die Kriege im Irak). Die Vereinigten Staaten sind führend bei der Unterstützung der Ukraine, aber sie haben auch darauf geachtet, dass sich der Konflikt nicht ausweitet und russisches Territorium und Atomwaffen einbezieht. Die amerikanische Perspektive besteht darin, die ukrainische Eindämmung des russischen Angriffs zu unterstützen. Der Heilige Stuhl tendiert dazu, den Schaden für die Menschen zu begrenzen und Wege zum Frieden zu suchen (die noch nicht identifiziert sind), um ein Ende der Kämpfe, Gerechtigkeit und Sicherheit zu verbinden. Die Vereinigten Staaten sind sich trotz ihrer globalen Ausrichtung der Bedeutung der "globalen Führung" von Papst Franziskus und des Heiligen Stuhls bewusst. Das hat das lange und herzliche Gespräch zwischen Präsident Biden und dem Gesandten des Papstes gezeigt.



Selbst während des Zweiten Weltkriegs waren die USA sehr daran interessiert, sich mit dem Heiligen Stuhl immer wieder auszutauschen, anstatt ihn auf ihre Seite zu ziehen, wie es die anderen Alliierten taten. Wie die Mission von Zuppi zeigt, ist der Heilige Stuhl nicht mit den anderen internationalen Akteuren gleichgestellt, aber er ist auch nicht neutral: Deshalb ist er in der Lage, einen Standpunkt zu vertreten, der auf den ersten Blick vielleicht ein wenig losgelöst von den Konfliktparteien (einschließlich der katholischen Seite) erscheint, der aber einen eigenen Wert hat. Dies zeigt sich am Interesse, das die besuchten Länder und andere am Empfang des Gesandten des Papstes zeigen. Es zeigt sich auch darin, dass die Regierungen die vatikanische Diplomatie in dieser Hinsicht mit Interesse betrachten. Langfristig haben sich die Visionen der Päpste als relevant erwiesen, auch für den Wiederaufbau von auf Vertrauen und Sicherheit basierenden Beziehungen zwischen den Regierungen.