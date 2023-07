Welttag der Großeltern und älteren Menschen. Sant'Egidio beim Papst auf dem Petersplatz und weist in vielen Städten der Welt auf die Schönheit des Segen eines langen Lebens hin

Heute, am 23. Juli, feiern wir den dritten Welttag der Großeltern und älteren Menschen, der auf Wunsch von Papst Franziskus am vierten Sonntag im Juli stattfindet, um die Kirche um das Thema der älteren Menschen zu versammeln.

In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht". Franziskus erklärt in der zu diesem Anlass verfassten Botschaft, die sich auf die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth bezieht, dass dieses Szene auch ein Hinweis auf den Weltjugendtag gibt, der in etwas mehr als einer Woche in Lissabon stattfinden wird und dessen Motto lautet "Maria stand auf und machte sich eiltig auf den Weg".



Die Begegnung zwischen den Generationen steht also im Mittelpunkt dieses Tages, an dem einige hundert ältere Menschen aus der Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom mit dem Papst auf dem Petersplatz feiern werden und in anderen Städten Italiens und der Welt verschiedene Initiativen stattfinden werden, um an diesem Moment teilzunehmen, der einen wichtigen Schritt beim Aufbau der christlichen Gemeinschaft darstellt.