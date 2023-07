Im Flüchtlingslager Pournara auf Zypern hat ein weiterer Sant'Egidio-Summer begonnen, auch das Restaurant der Freundschaft ist wieder geöffnet

Auch in diesem Jahr hat in Zypern, im Flüchtlingslager von Pournara in der Nähe von Nikosia, der Sommer der Solidarität der Gemeinschaft Sant'Egidio begonnen. Aus verschiedenen Städten Italiens und Europas sind Freiwillige angereist, die im Laufe des Sommers abwechselnd für eine ständige Präsenz und zahlreiche Aktivitäten für die minderjährigen Flüchtlinge und ihre Familien sorgen werden.



Mit großer Spannung wurde im Lager die Wiedereröffnung des Restaurants der Freundschaft erwartet, das sich zwar innerhalb des Lagers, aber in einer völlig anderen Umgebung befindet: Am Montag, dem 24. Juli, nahmen 570 Personen Platz, um zu essen. Im Schatten zweier Zelte, die Schutz vor den hohen Temperaturen boten, saßen die Menschen an bunten, mit Blumen geschmückten Tischen: Familien mit Kindern, unbegleitete Minderjährige, alleinstehende Frauen, einige von ihnen schwanger. Alle konnten in Ruhe essen, wurden bedient von Freunden der Gemeinschaft und begleitet von Hintergrundmusik. Zusammen waren das warme Essen und die kalten Getränke ein Genuss und jeder bekam einen Termin für eine nächste Mahlzeit.



Das Restaurant wird bis Ende August geöffnet bleiben. Nach der Eröffnung werden zahlreiche Aktivitäten in der Umgebung stattfinden: eine Schule für englische Sprache, die auch für die vielen unbegleiteten Minderjährigen gedacht ist, und ein Spielbereich für die Kinder.



In der nächsten Woche werden auch in anderen Flüchtlingsunterkünften auf der Insel weitere Aktivitäten beginnen, wobei der Schwerpunkt auf unbegleiteten Minderjährigen liegt.