Sant'Egidio in Lissabon beim Weltjugendtag

Der Weltjugendtag 2023 in Lissabon (Portugal), an dem vom 1. bis 6. August Jugendliche aus der ganzen Welt teilnehmen, steht kurz bevor. Morgen wird das Treffen mit einer von Papst Franziskus zelebrierten Messe eröffnet.



Das Thema des Tages, das aus dem Lukasevangelium (1,39) stammt: "Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg", ist ein Aufruf an die Jugendlichen, sich zu öffnen, die Schwächeren und die anderen Generationen zu treffen und zu besuchen. "Die Mutter des Herrn ist ein Vorbild für junge Menschen, die in Bewegung sind und nicht unbeweglich vor dem Spiegel ihr eigenes Bild betrachten oder in sozialen Netzwerken 'gefangen' sind. Sie ist ganz nach außen gerichtet. Sie ist die österliche Frau, die sich in einem ständigen Zustand des Exodus befindet, des Herausgehens aus sich selbst, hin zu dem großen Anderen, der Gott ist, und zu den anderen, ihren Brüdern und Schwestern, vor allem zu denen, die am meisten Hilfe brauchen, wie ihre Cousine Elisabeth" Weiterlesen



Seit einigen Tagen treffen Gruppen von Jugendlichen aus Sant'Egidio in Lissabon ein, die aus verschiedenen Städten Italiens, Spaniens, Frankreichs, der Elfenbeinküste und Portugal selbst kommen.



Während dieser Tage bietet die Gemeinschaft, die auch eine Katechese mit dem Titel "Steh auf! - verschiedene Momente der Begegnung und des Gebets für den Frieden sowie eine Ausstellung über die drei P's: Prayer, Poor, Peace (Gebet, Armut, Frieden) in der Capela de Rato und in der Igreja de São Miguel im Stadtteil Alfama vor.

Das Programm der Gemeinschaft HIER (PDF)