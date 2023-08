Die Diplomatie des Volkes von Papst Franziskus. Leitartikel von Andrea Riccardi

Der Weltjugendtag in Lissabon hat ein Volk aus vielen Ländern der Welt gezeigt: junge Menschen aus verschiedenen Nationen, einige sogar aus Ländern Krieg oder mit ernsten Schwierigkeiten. Es ist das Volk der Kirche, das sich um den Papst versammelt hat und mit ihm gemeinsam in die Zukunft blickt, trotz unterschiedlicher Hintergründe, manchmal sogar Feindschaften. Ein Fest der Einheit, das die Kirche immer charakterisiert, auch im Alltag oder in schwierigen Zeiten. Wo Einheit herrscht, muss auch Frieden herrschen oder zumindest ein überzeugtes Streben danach. Das ist auch der Grund, warum die Einheit so wichtig ist, wichtiger als ein aufdringliches Auftreten.

Die Kirche verzichtet auch inmitten des Krieges nicht auf den Frieden. Im Gegenteil: Sie betet für den Frieden, sucht ihn, hilft den Leidenden. Dies ist die Geschichte der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert und in unserem Jahrhundert. Seit der russischen Aggression in der Ukraine hat Papst Franziskus ständig über den Konflikt gesprochen. Eine jüngste Geste, die seine überzeugte Suche nach Frieden gut zum Ausdruck bringt, war die Mission, die Kardinal Zuppi anvertraut wurde. In einem Interview mit "Vida Nueva" nannte der Papst dies eine "Friedensoffensive". Er scheute sich nicht, eine Bilanz zu ziehen: Zuppi "arbeitet hart als Verantwortlicher für die Gespräche. Er ist bereits nach Kiew gereist", sagte er, "wo die Idee des Sieges aufrechterhalten wird, ohne sich für eine Vermittlung zu entscheiden. Er war auch in Moskau, wo er eine Haltung Russlands vorfand, die man als diplomatisch bezeichnen könnte. Der wichtigste Fortschritt, der erzielt wurde, betrifft die Rückkehr der ukrainischen Kinder in ihr Land". Nach Washington und dem wichtigen Treffen mit Präsident Biden wird die Friedensoffensive nicht aufhören, vielleicht wird sie auch Peking oder andere Länder einbeziehen.

Der Kardinal "arbeitet hart als Verantwortlicher für die Gespräche" - so der Papst, der offen über seine Diplomatie spricht. Kürzlich sagte der ukrainische Kommissar für Menschenrechte, Lubinets, über die Rückkehr der ukrainischen Kinder in ihre Heimat: "Ich sehe die Aktionen des Papstes und von Kardinal Zuppi, die sie direkt durchführen. Ich glaube, sie werden Ergebnisse bringen...". In der internationalen Situation bewegt sich etwas.

Das von Saudi-Arabien geförderte Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der G7, der europäischen Länder, einiger Brics-Staaten, Chinas und anderer (trotz unterschiedlicher Positionen) sucht nach einem Ansatzpunkt, um ausgehend von den ukrainischen Vorschlägen die Möglichkeiten für einen Frieden zu erkunden. Es ist von entscheidender Bedeutung, in Diplomatie und Dialog zu investieren. Bislang ist dies zu wenig getan worden. Das ist der Hinweis, den der Papst mit der Mission von Kardinal Zuppi gegeben hat: Zuhören, reden, lösbare Probleme ansprechen, einen Dialog beginnen, das sind alles nützliche Schritte, um den Boden zu bereiten. Es ist notwendig, nicht nur Russland und die Ukraine in den Dialog einzubeziehen, obwohl ohne sie nichts getan werden kann, sondern auch die Akteure, die in irgendeiner Weise in den Konflikt verwickelt sind, und andere, die eine Verantwortung tragen oder von den globalen Auswirkungen des Krieges betroffen sind.

Die "diplomatische" Mission ist keine der (leider seltenen) Initiativen, die während des Krieges kurz entfacht und dann schnell wieder vergessen wird. Sie ist eine "Offensive", um einen Dialog aufrechtzuerhalten, der den Frieden nicht aufgibt. Das große Treffen in Lissabon hat diese Initiative weiter gestärkt und gezeigt, dass sie von einem großen Volk unterstützt wird, von Hunderttausenden von jungen Menschen, die eine Zukunft in Frieden wollen. Und es ist nicht ohne Bedeutung, dass Franziskus einige junge Ukrainer traf, wieder einmal mit dem Schmerz dieses Volkes in Berührung kam und die ukrainische Flagge küsste.

Bezeichnend war das Gebet des Papstes in Fatima, dem Ort der Marienerscheinungen im Jahr 1917, während des Ersten Weltkriegs, das so eng mit dem Thema Frieden verbunden war. Zwei Monate nach Ausbruch des Konflikts weihte Franziskus Russland und die Ukraine Maria und betete: "Erlöse uns vom Krieg, bewahre die Weltb vor der nuklearen Bedrohung": Das Gebet der Christen in vielen Ländern ist eine "Waffe" des Friedens: Es befreit diejenigen, die weit von den Ereignissen entfernt leben, von der Gleichgültigkeit und diejenigen, die involviert sind, vom Hass.

Die kirchliche Diplomatie hat eine große Tradition. Manchmal wurden die Päpste jedoch in ihrem Streben nach Frieden durch die nationalistische öffentliche Meinung (auch die katholische) isoliert. Mit Franziskus gibt es eine Diplomatie "des Volkes": der Papst wendet sich an das Volk, trifft sich mit ihm, drängt auf Frieden, schickt seine Vertreter. Eine Diplomatie, die sich vor allem nicht mit der Tatsache abfindet, dass der Frieden unmöglich ist.

[Andrea Riccardi]