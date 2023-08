Marco Impagliazzo bei Global Friendship: Freundschaft, Wort Gottes, Arme, um einen Weg der Befreiung von Krieg und Ungerechtigkeit einzuschlagen

Die Versammlung der "Jugend für den Frieden" beim "Global Friendship Meeting" in Padua - morgen der Abschluss mit dem Friedens-Flashmob auf dem Markusplatz in Venedig - Treffen 2024 wird in Berlin sein.

"Wir sind in Padua und Venedig, zwei Städten, die reich an Geschichte und Schönheit sind, geprägt von Jahrhunderten der Kultur und des Glaubens, die die Offenheit für den anderen zu ihrer Stärke gemacht haben". Mit diesen Worten eröffnete Marco Impagliazzo die Plenarversammlung auf dem Messegelände von Padua, die unter dem Motto "Alles kann sich ändern" stand. Der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio lud die 1.000 jungen Europäer ein, "aus sich herauszugehen und die Labyrinthe zu verlassen, in denen wir uns manchmal verschließen, um den Weg des Friedens zu gehen, der in den Freundschaften, in den Worten und in den Armen klare Anhaltspunkte hat". "Es ist wahr, wir fühlen uns schwach und ängstlich, weil wir glauben, das Meer des Lebens allein befahren zu können", sagte Impagliazzo, "aber wenn wir uns mit anderen vereinen und den Frieden in unsere Herzen lassen, haben wir die Kraft, jedem zu begegnen und für die Würde und die Befreiung so vieler Menschen von aller Armut und Ungerechtigkeit zu kämpfen. In einer Versammlung, bei der viele junge Syrer und Afrikaner anwesend waren, die dank der humanitären Korridore nach Europa gekommen sind, wurde nachdrücklich dazu aufgerufen, ein gastfreundliches Europa aufzubauen und den Tod von Migranten in der Wüste Sahara und im Mittelmeer nicht hinzunehmen.

Nach den Worten von Impagliazzo gab es viele Zeugnisse von jungen Menschen, die von ihrer unentgeltlichen Arbeit an der Seite von Minderjährigen und älteren Menschen in den Vorstädten, Obdachlosen und Flüchtlingen berichteten. Die Rede von Julia, einer jungen Ukrainerin, die in Kiew als Flüchtling lebt, bewegte alle: "Sant'Egidio hat mir geholfen, als ich mit meiner Familie aus dem Donbass geflohen bin, und jetzt bin ich der Gemeinschaft beigetreten. Anderen zu helfen, lässt mich meine Angst vergessen".

Das Treffen der Global Friendship wird morgen um 16 Uhr mit einem Friedens-Flashmob auf dem Markusplatz in Venedig enden. Die Jugend für den Frieden hat vereinbart, sich in einem Jahr, vom 27. bis 29. August 2024, in Berlin zu einer neuen Etappe der Global Friendship zu treffen.