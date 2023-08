Auf dem Markusplatz in Venedig ein Peace Flash Mob der Jugend für den Frieden zum Abschluss des Europatreffens Global Friendship 2023. Im nächsten Jahr findet das Treffen in Berlin statt

PAIX, MIR, PEACE, FRIEDEN, SALAM. Die Schilder mit der Aufschrift "PEACE" in verschiedenen Sprachen auf dem Markusplatz in Venedig sind farbenfroh. Tausend Jugendliche - Gymnasiasten und Studenten - aus 13 europäischen Ländern halten sie in die Höhe. Es handelt sich um die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbundene Bewegung "Jugend für den Frieden", die sich jeden Tag in den Vororten für Kinder in Schwierigkeiten, Obdachlose, alleinstehende ältere Menschen und Migranten einsetzt und in diesen Sommermonaten Solidaritätsurlaube mit Flüchtlingen in Lagern in Griechenland und Zypern organisiert hat.



Darunter waren auch 70 ukrainische Mädchen und Jungen aus Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk, die zwei Tage lang mit dem Bus anreisten, um am Global Friendship Meeting teilzunehmen und ihren bisher ungehörten Wunsch nach Frieden zu bezeugen, vor allem für ihr Land, das seit mehr als 18 Monaten von einem schrecklichen Krieg heimgesucht wird.

Mit dem Friedens-Flashmob auf dem Markusplatz, dem ein Besuch in Venedig und eine festliche Eucharistiefeier im Markusdom vorausgingen, endete das internationale Treffen "Global Friendship for a Future in Peace". Die 3 Tage begannen am Freitag in Padua mit einer Konferenz von Mario Giro zum Thema "Global Youth: understanding our complex world", in der der ehemalige stellvertretende Außenminister von Italien dazu aufrief, Konflikte und Krisensituationen "mit dem Herzen zu sehen", um "einen Atlas des Friedens" für unsere Zeit zu schreiben. Bei der Mahnwache für den Frieden in der Basilika des Hl. Antonius von Padua sagte Kardinal Matteo Zuppi, dass wir uns angesichts des "größten und schrecklichsten Übels des Krieges, der Frucht von so viel Bosheit und Komplizenschaft ist, entwaffnen müssen".



"Der Frieden hängt von jedem von uns ab. Er fängt bei mir an", sagte der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz und Sonderbeauftragte von Papst Franziskus für die Ukraine: "Lasst uns den Krieg und die Waffen in uns und untereinander abschaffen. Lasst uns Friedensstifter sein, die allen Frieden schenken".

Am Samstag lud Marco Impagliazzo in der Vollversammlung auf dem Messegelände von Padua unter dem Titel "Alles kann sich ändern" die Jugendlichen ein, "aus den Labyrinthen herauszukommen, in denen wir uns manchmal verschließen und ziellos umherirren, und den Weg des Friedens zu gehen, der in den Freunden, in den Worten und in den Armen klare Anhaltspunkte hat". "Manchmal fühlen wir uns schwach und ängstlich, weil wir denken, dass wir das Meer des Lebens allein durchschiffen können", sagte der Präsident von Sant'Egidio, "aber wenn wir uns mit anderen zusammenschließen und den Frieden in unsere Herzen lassen, haben wir die Kraft, allen zu begegnen und für die Würde und die Befreiung so vieler Menschen von aller Armut und Ungerechtigkeit zu kämpfen. In einer Versammlung, an der viele junge Syrer und Afrikaner teilnahmen, die dank der humanitären Korridore in Italien, Frankreich und Belgien angekommen sind, wurde nachdrücklich dazu aufgerufen, ein gastfreundliches Europa aufzubauen und den Tod von Migranten in der Wüste Sahara und im Mittelmeer nicht hinzunehmen. Nach den Worten von Impagliazzo gab es zahlreiche Zeugnisse von jungen Menschen, die von ihrer unentgeltlichen Arbeit an der Seite der Schwächsten berichteten und die Hoffnung ihrer Generation auf Frieden zum Ausdruck brachten. Unter anderem bewegte die Rede von Julia, einem jungen ukrainischen Flüchtling in Kiew, alle: "Sant'Egidio hat mir geholfen, als ich mit meiner Familie aus dem Donbass geflohen bin, und jetzt bin ich der Gemeinschaft beigetreten. Anderen zu helfen, lässt mich die Angst vergessen".

Die Jugend für den Frieden vereinbarte, sich in einem Jahr, vom 27. bis 29. August 2024, in Berlin zu einer neuen Etappe der globalen Freundschaft zu treffen.