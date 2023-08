Große Betroffenheit beim Gebet im Flüchtlingscamp von Pournara auf Zypern, bei dem der Flüchtlinge, die im Meer ihr Leben verloren haben

Das Gedenken "Sterben auf dem Weg der Hoffnung" im Flüchtlingslager von Pournara auf Zypern am vergangenen Samstag, zum Abschluss des Sommers der Solidarität, hat große Betroffenheit geweckt.

Der Ort war bezeichnend: genau der Platz, an dem die Freiwilligen von Sant'Egidio fünf Wochen lang die drei Freundschaftszelte aufgebaut hatten: die Englischkurse, die Friedensschule und mit der Kinderbetreuung, sowie das Restaurant der Freundschaft. Viele Geflüchtete nahmen an den Initiativen teil und viele Freiwillige haben die Aktivitäten durchgeführt: mehr als dreihundert Personen, darunter christliche und muslimische Asylbewerber, Freiwillige, Freunde aus Zypern und Diplomaten. Pater Bruno Varriano, Patriarchalvikar der lateinischen Kirche, ein Ordensmann, der sich sehr für Migranten in Not auf der Insel einsetzt, leitete die Feier. Die Predigt hielt Msgr. George Panamthundil, der in den letzten Jahren in der Apostolischen Nuntiatur in Zypern tätig war und die Arbeit von Sant'Egidio sehr unterstützt hat und kürzlich vom Papst zum Apostolischen Nuntius in Kasachstan ernannt wurde. "Die Autorität, die Jesus euch gibt", sagte er an die Migranten im Lager gerichtet, "besteht darin, mit euren Brüdern und Schwestern eure Probleme, eure Ängste, eure Momente der Traurigkeit zu teilen und sie gemeinsam zu überwinden. Und vor allem: Verliert nicht die Hoffnung!". Am Ende wurden an alle Teilnehmer Olivenzweige als Zeichen des Friedens verteilt, und der Abend endete mit einem großen Fest mit Gesang und Tanz.