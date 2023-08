In Buenos Aires Feier zum Jahrestag der Gemeinschaft Sant'Egidio. Erzbischof Vincenzo Paglia stand der Feier vor

Am Sonntag, den 27. August, leitete Erzbischof Vincenzo Paglia in Buenos Aires die Feier zum 55-jährigen Jahrestag der Gemeinschaft. Es war ein großes Fest von Sant'Egidio in Argentinien, an dem die Gemeinschaften aus den Vierteln der Stadt Buenos Aires und dem gesamten Umfeld der Stadt teilnahmen, von Almafuerte bis San Isidro, über Villa Martelli, Los Ceibos, Laferrere, bis hin zu Remedios de Escalada und Lanús. Eine Delegation aus Coronel Pringles ist ebenfalls gekommen.



Angesichts der Gewalt, die in den letzten Wochen und insbesondere an diesem Sonntag in einem der Viertel, in dem sich die Friedensschule befindet, ausgebrochen ist, richtete Bischof Vincenzo Paglia in seiner Predigt eine Botschaft vor allem an die Jugendlichen, damit sie wahre Friedensstifter sind und sich nicht in die Spaltung hineinziehen lassen, und betonte: "Während die einen schießen, wollen wir auf den Herrn blicken und in einer Atmosphäre des Friedens und des Dialogs leben, wie wir sie in dieser Liturgie erleben".