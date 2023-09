1. September, Fest des Hl. Ägidius: die Kirche Sant'Egidio in Trastevere in Rom wird von 9.00-20.00 Uhr zum Gebet geöffnet sein. Termine der Gemeinschaften weltweit

1. September, Fest des Heiligen Ägidius. Die kleine Kirche in Trastevere ist festlich geschmückt und den ganzen Tag für Besuche und Gebete geöffnet. Wer nicht in Rom ist, kann sie unter http://www.santegidio.info/ besuchen und die Ikone des heiligen Antlitzes, den Altar der Kreuze, den ohnmächtigen Christus und die vielen Zeichen betrachten, die in dieser Kirche vorhanden sind.



Abends um 20.00 Uhr wird in der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom das Gebet zu Ehren des Heiligen Ägidius im LIVE-STREAM übertragen (Italienisch und Englisch).



An vielen anderen Orten in Italien und auf der ganzen Welt versammelt sich die Gemeinschaft zum Gebet in Erinnerung an den Heiligen, dessen Namen sie trägt.

BOLOGNA - MADRID - MAILAN - BOGOTÀ - AVERSA - MEXIKO-STADT - NOVARA - BUDAPEST - TURIN

DEUTSCHLAND

MÜNCHEN: Dominikuszentrum um 19.00 Uhr

WÜRZBURG: Marienkapelle um 19.30 Uhr

Der Altar mit der Ikone vom Antlitz Jesu (IT)>



Der Altar der Kreuze (IT) >>



Das Kreuz von Lampedusa (IT) >>