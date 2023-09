Retten, aufnehmen, integrieren: Vorschläge von Sant'Egidio für eine legale Immigration

Zuallererst müssen wir retten. Dies erklärte der Präsident von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, auf einer Pressekonferenz, auf der er die Vorschläge aufzählte, die die Gemeinschaft mit ihrer großen Erfahrung in diesem Bereich, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Integration von Migranten, an Italien und Europa richten möchte, um eine legale Einwanderung zu fördern. "Die Geschichte der letzten Monate hat gezeigt, dass die Anwesenheit von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) kein Pull-Faktor für die Auswanderung ist", erklärte er. Italien ist das europäische Land, das die meisten Menschenleben auf See rettet. Europa muss sich an den Rettungsaktionen beteiligen, damit es keine weiteren Todesfälle auf See gibt.



Dann ist es notwendig, "die Zahl der Unterkünfte auf der Grundlage des Konzepts der Solidarität zu erhöhen" und "vermehrt das Thema der unbegleiteten Minderjährige aufzugreifen", die ankommen. Marco Impagliazzo betont, wie sehr sie eine Ressource darstellen, eine potenzielle Zukunft für unsere Länder, die einen starken demografischen Rückgang erleben. Es ist notwendig, die Ausbildungsaktivitäten zu unterstützen: "Es gibt in Italien und Europa Strukturen , die Tausende von armen Junglichen, Kinder aus Vorstädten ausgebildet haben, die zu hervorragenden Bürgern geworden sind. Wir müssen dieses Netzwerk unterstützen und unbegleiteten Minderjährigen einen Ausbildungsweg anbieten. Außerdem", so fuhr er fort, "fordern wir, dass das gesetzlich vorgesehene, aber kaum angewandte Instrument der Betreuung in einer Familie gefördert wird. Es gibt Familien, die diese Kinder gerne aufnehmen würden, aber die Bürokratie ist langsam und bremst eine bewährte Praxis, die ausgeweitet werden könnte, wenn die Verfahren schneller wären". In einem Land, das unter einer demografischen Krise und einem Geburtenrückgang leidet, der ebenfalls unterstützt werden muss, macht es jedoch keinen Sinn, "die jungen Menschen zu verlieren, die bereits da sind".



Der Präsident von Sant'Egidio begrüßte die Tatsache, dass die Regierung das Dekret über den Zustrom erweitert hat, "aber wir stellen fest, dass eine zu niedrige Quote von Betreuern vorgesehen ist, etwa 9.500 Personen, eine unverhältnismäßige Zahl im Vergleich zu den Bedürfnissen der italienischen Familien".



Ein weiterer Vorschlag betrifft die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, um bestehende Hindernisse zu beseitigen". Ein Beispiel sind die Krankenschwestern: "Ihr Mangel in unserem Land ist strukturell bedingt". Doch "es gibt Länder, mit denen es keine Gleichwertigkeit der Qualifikationen gibt, was vielleicht mit zusätzlichen, durch Stipendien unterstützten Kursen erreicht werden könnte". Im Grunde genommen "eine bürokratische Vereinfachung, die nicht kompliziert ist und die Notlage zu einer Chance macht".