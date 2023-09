Das Treffen "DEN FRIEDEN WAGEN" wird heute in Berlin eröffnet

Heute Nachmittag beginnt die von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit der katholischen und der evangelischen Kirche in Berlin veranstaltete internationale Tagung "Den Frieden wagen", an der drei Tage lang die großen Weltreligionen sowie Vertreter der Kultur und der Institutionen aus über 40 Ländern der Welt teilnehmen werden.

Die Eröffnungveranstaltung findet heute Nachmittag, 10. September, ab 16.30 Uhr in der Verti Music Hall statt. An ihr werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Präsident von Guinea-Bissau Umaro El Mokhtar Sissoco Embalò, der Großimam von Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb der Gründer von Sant'Egidio Andrea Riccardi, sowie Jerry Pillay, Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Zsolt Balla, Oberrabbiner von Leipzig, Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, sprechen. Auch Zohra Sarabi, die aus Afghanistan geflüchtet und dank der humanitären Korridore nach Italien gekommen ist, wird ein Zeugnis geben.

Viele bedeutende Persönlichkeiten werden bei den 20 Foren sprechen, die für den 11. und 12. September geplant sind. Zu ihnen zählen der Friedensbeauftrage des Papstes für die Ukraine, Kardinal Matteo Zuppi und der Außenminister Italiens, Antonio Tajani. Am Vormittag des 12. September wird Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Präsidenten von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, über das Thema Frieden sprechen. Das Friedenstreffen endet am Nachmittag mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor, bei der die Botschaft von Papst Franziskus verlesen und der Friedensappell verkündet wird.

Zahlreiche Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern haben sich für die persönliche Teilnahme angemeldet, zudem eintausend Schülerinnen und Schüler von Berliner Gymnasien. Auch werden Tausende das Friedenstreffen online von allen Kontinenten aus verfolgen. Die Veranstaltungen werden auf der Website der Gemeinschaft Sant'Egidio live gestreamt. Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie werden außerdem von einigen Fernsehsendern live übertragen.