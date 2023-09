Was bedeutet der Hunger nach Frieden und der Aufbau von alternativen Visionen zum Krieg. Leitartikel von Andrea Riccardi in Avvenire

Wir leben in einer schwierigen Welt. Manchmal erscheinen die täglichen Nachrichten wie eine Kriegsnachricht. Erstens über die Ukraine, die so schwer betroffen ist. Es gibt Konflikte, bei denen die Aufmerksamkeit ausgeschaltet ist oder nie eingeschaltet wurde. Ich denke an den Sudan, an die Tausenden von Toten, an die fast drei Millionen Binnenflüchtlinge und an die mehr als eine Million Flüchtlinge im Ausland. Der koreanische Philosoph Byung-chul Han schreibt: 'Information allein erklärt die Welt nicht'. Die Situation scheint zu komplex zu sein, selbst für Menschen, die sich zwar bemühen und einsetzen, aber nicht alles erfassen können, keinen Ausweg sehen und sich machtlos fühlen. Hilflosigkeit führt oft zu Gleichgültigkeit. Doch der lange Zug von Immigranten und Flüchtlingen vor unseren Toren erinnert uns daran, dass es eine Welt gibt, in der Menschen zu sehr unter Krieg, Klimawandel, Elend und Hunger leiden.



Es scheint, dass Gleichgültigkeit ein Schutzmantel ist, der durch die Konzentration auf sich selbst und die eigene Welt gefördert wird. Und dass wir wenig dagegen tun können, vielleicht mit einigen Ausnahmen von Träumern und Idealisten. Aber unter dieser Decke der Abgehobenheit entsteht stattdessen ein Hunger nach Worten des Friedens, wenn sich eine Gelegenheit bietet. In Italien, aber auch in Europa. Das zeigte sich letzte Woche beim Internationalen Treffen im Geist von Assisi mit dem Titel "Den Frieden wagen" in Berlin. Die große Beteiligung der Berliner an den Debatten und Veranstaltungen in einer Stadt, in der die Kirchen in der Minderheit sind, zeigte ein großes Interesse an den Fragen von Krieg und Frieden. Auch von Seiten der jungen Menschen, die sich viele Fragen über die Zukunft stellen.



Der Ausdruck "Wagen" tröstet diejenigen, die meinen, dass mehr getan werden muss. Den Frieden wagen, bedeutet, daran zu glauben, dass es eine Alternative zum Krieg geben kann. Deshalb muss mehr in die Diplomatie und den Dialog investiert werden, um gerechte und friedliche Lösungen zu finden. Das bedeutet nicht, dass wir uns mit dem Stärkeren oder dem Aggressor verständigen oder die Freiheit anderer für unseren eigenen Seelenfrieden opfern. J. F. Kennedy sagte: "Wir sollten nicht aus Angst verhandeln, aber wir sollten niemals Angst haben zu verhandeln". Es ist schwierig, etwas zu wagen, aber notwendig angesichts festgefahrener Situationen oder Kriegen, die sich verewigen. Václav Havel schrieb: "Politik kann nicht nur die Kunst des Möglichen sein, sondern muss die Kunst des Unmöglichen sein, d. h. sich selbst und die Welt zu verbessern".



Die Stimme von Papst Franziskus, der von einigen Experten oder Politikern als unrealistisch bezeichnet wird, ist für viele ein Bezugspunkt. Obwohl es ihm nicht möglich ist, den Weg zur Beendigung des Krieges im Detail zu beschreiben, stellt er den Frieden als Ziel der Zukunft immer in den Mittelpunkt. Den Worten des Friedens folgen Taten: die Mission von Kardinal Zuppi, die in Kiew, Moskau, Washington und Peking Station gemacht hat. Der Papst akzeptiert keine Ohnmacht: er spricht, er klopft an, er schickt Boten. Damit ist er nicht allein. Trotz des Anscheins suchen viele Menschen nach Worten des Friedens. Der Wunsch nach Frieden ist kein Egoismus, kein Wunsch, ruhig zu sein, keine Konsequenzen für den Konflikt zu tragen. Sondern er richtet sich vor allem an diejenigen, die unter dem Krieg leiden. Insbesondere an die Ukraine, die von den Russen angegriffen wurde, die so sehr leidet, deren Bevölkerung von den Bombardierungen betroffen ist, während zu viele das Land verlassen haben.



Wie groß ist der Hunger nach Frieden? Welche Lösung bietet sich an? Wie kann man die Ereignisse beeinflussen? In erster Linie geht es darum, den Krieg bzw. die Kriege nicht zu vergessen: die Erinnerung an sie wach zu halten und sich zu engagieren. Eine aufmerksame öffentliche Meinung ist wichtig, auch wenn unsere europäischen Länder einen relativen Einfluss auf den Konflikt in der Ukraine und wenig Einfluss auf andere Konflikte haben. Sich zu interessieren, sich zu engagieren, den Frieden anzustreben, bedeutet nicht, dass das "Wunder" der Beendigung des Krieges sofort eintritt. Treue Aufmerksamkeit und ständiger Druck helfen den vielen Kräften in der Welt, die daran arbeiten, Räume des Dialogs zu schaffen. Alles hängt zusammen, mehr als man auf den ersten Blick sieht.



Christen glauben an die Kraft des Gebets für den Frieden. Auf dem Berliner Treffen erzählte Angela Kunze, die 1989 25 Jahre alt war, wie sie seit September jenes Jahres mit vielen Menschen in einer Kirche nahe der Mauer betete, obwohl sie von der Polizei umstellt war: "Ich bin überzeugt, dass Gebete eine verändernde Kraft haben, sie können den Wandel in der Gesellschaft beschleunigen und Mauern niederreißen.



Ein kommunistischer Geistlicher sagte verächtlich: "Wir haben alles erwartet, aber sicher nicht Kerzen und Gebete". Schließlich ist die Geschichte voller Überraschungen: Schmerzhafte und sehr langsame Prozesse finden schließlich und plötzlich einen positiven Ausgang. Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass es keine Lösungen gibt, wenn es nicht sofort Lösungen gibt. Das gemeinsame Erarbeiten von Friedensvisionen hält die Hoffnung der vom Krieg gezeichneten Völker am Leben. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber es ist sehr wertvoll.