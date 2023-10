"Den Frieden wagen" in Peru: Sant'Egidio organisiert in Lima verschiedene Treffen des Dialogs und Gebetes im Geist von Assisi

Das Treffen "Den Frieden wagen" ist in Peru angekommen, mit einer Reihe von Veranstaltungen, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Lima organisiert wurden und ihren Höhepunkt im Friedensgebet der Religionen fanden, das letzte Woche stattfand.



"Niemand rettet sich allein" so lautete das Thema der ersten Etappe, die in der Pfarrei Unserer Lieben Frau von Fatima in Miraflores stattfand. Die Veranstaltung bot einen Moment des Nachdenkens über bewaffnete Konflikte und weit verbreitete Formen der Gewalt, die auch in der peruanischen Gesellschaft präsent sind. Lima ist zwar kein Kriegsgebiet im traditionellen Sinne, aber ein Nährboden für andere Arten von Konflikten: Rassismus, Klassismus und soziale Ungleichheit untergraben das soziale Gefüge.



Die zweite Station war eine Versammlung an der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru in San Miguel, die dem Thema "Jugend und die Peripherie" gewidmet war. Der Dialog zwischen Religionsvertretern und jungen Menschen unterstrich die Rolle der Jugend bei der Schaffung von Frieden, insbesondere in den Randgebieten.

Das Gebetstreffen für den Frieden zwischen den Religionen, das in der Kirche San Lázaro im Bezirk El Rímac stattfand, bildete den Abschluss dieser Reise. An dem Treffen nahmen zahlreiche Vertreter der verschiedenen Religionsgemeinschaften teil: die Islamische Vereinigung von Peru, die buddhistische Sotoshu-Gemeinschaft, der Interreligiöse Rat für den Frieden sowie Vertreter der orthodoxen, lutherischen, anglikanischen und Pfingstkirchen und mehrerer katholischer Kongregationen, darunter die Jesuiten.



Nach dem Anzünden des Friedensleuchters unterzeichneten die Teilnehmer den Friedensappell Berlin 2023 und bekräftigten damit ihre Verpflichtung, "Handwerker des Friedens" zu sein und sich so mit der Dialog- und Gebetsbewegung der Gemeinschaften von Sant'Egidio weltweit zu verbinden.