Die Geiseln und die Unschuldigen von Gaza. Vermittlung ist unumgänglich. Leitartikel von Marco Impagliazzo

Angesichts der schrecklichen Bilder und Geschichten von den Massakern im brutalen Krieg, den die Hamas gegen Israel entfesselt hat, ist man entsetzt und sprachlos. Die von der Hamas verübten Massaker sind das Ergebnis einer präzisen terroristischen Strategie, die von einem einseitigen und viktimistischen Narrativ über das Schicksal der Palästinenser genährt wird und auf der Bipolarität des Hasses beruht. Die Hamas will beweisen, dass die massenhafte Tötung israelischer Zivilisten politisch zu rechtfertigen ist, was aber niemals der Fall ist, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt. Diese Methoden ähneln denen von Isis: Sie sind darauf ausgerichtet, zu faszinieren und zu terrorisieren.

Ihre Anführer scheren sich nicht um den Preis, den palästinensische Zivilisten, die ihre Geiseln sind, zahlen müssen. Für die Hamas ist jeder Israeli ein Feind, der ausgeschaltet werden muss, und jeder Palästinenser ein potenzieller "Märtyrer" auf dem Terrormarkt. Ihre Anführer sind in einigen Ländern des Nahen Ostens in Sicherheit.

Die Hamas will die absolute Macht über die Palästinenser in der gesamten Region, und auch über die, die in Israel leben, sie kämpft gegen die Normalisierung der Abraham-Abkommen, sie provoziert eine starke israelische Reaktion (die vorhersehbar ist), und sie macht die Entführten zu menschlichen Schutzschilden. Dieser x-te Krieg wird der grausamste seit 1948, denn er richtet sich gegen Zivilisten und Kinder. Er wird im Gewissen des israelischen Volkes als eine schwer zu heilende Wunde bleiben. Er wird das Ende einer ganzen Generation in Gaza markieren.

Als Freunde Israels und des Friedens haben wir die Pflicht, uns zu fragen, wie wir diesen Hass und die Rachegelüste, die ihn nähren, heilen können, die von einem Klima der Feindseligkeit genährt werden, das in einem Land wie Gaza, in dem das Leben unmöglich und ohne Zukunft ist, zu lange angedauert hat. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir "in einer kranken Welt gesund bleiben", sagte Papst Franziskus.

Wir brauchen sofortige Strategien, um das Blut zu schonen, angefangen bei den Unschuldigen. US-Außenminister Anthony Blinken sagte in Jerusalem, dass "alle Vorkehrungen getroffen werden müssen, um zu verhindern, dass Zivilisten zu Schaden kommen". Er bezog sich dabei auf die israelischen Geiseln, auf israelische Zivilisten, die von Hamas-Raketen bedroht werden, aber auch auf palästinensische Zivilisten, die ohne Licht und Wasser, ohne Medikamente und Lebensmittel im Gazastreifen eingesperrt sind oder darauf warten, das israelische Ultimatum zu erfüllen und den Norden zu verlassen.

Hier sind 60 % der Einwohner minderjährig, gefangen zwischen der Gewalt der Hamas und der israelischen Vergeltung. Ihr Tod nützt niemandem, und er kann auch zu keinem Nutzen führen. Aber sie sind es, die nach den israelischen Opfern zahlen müssen. Das humanitäre Völkerrecht, das in den Genfer und Haager Konventionen verankert ist, muss eingehalten werden. Es verpflichtet "die Konfliktparteien, alle möglichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des zivilen Eigentums zu ergreifen" und verbietet "die Verwendung von Zivilisten als Schutzschild". Daher darf eine Bevölkerung nicht zu Hunger und Durst verurteilt werden.

Die Vorschläge Ägyptens und anderer Länder zu humanitären Korridoren für die Versorgung des Gazastreifens oder die Evakuierung von Zivilisten sind wichtig, um den Weg für eine militärische Eskalation zu öffnen. Die USA müssen ihren Einfluss geltend machen, um die militärische Reaktion auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen. Der Heilige Stuhl ist auch bereit, für die Geiseln und Unschuldigen in Gaza zu vermitteln. Mittelfristig wird es dann notwendig sein, zur Politik zurückzukehren: die schon lange angedachte und nie verwirklichte Zwei-Staaten-Lösung.

Die Palästinensische Autonomiebehörde muss aus der Lethargie der letzten Jahre erwachen und ein ernstzunehmender Gesprächspartner werden. Das israelische Parlament muss einen schwierigen parteiübergreifenden Konsens über die Friedenspläne finden. Der Hass, der sich in diesen schrecklichen Tagen entladen hat, kann niemandem Sicherheit garantieren: Das kann nur die Politik. Aus den jahrzehntelangen gescheiterten oder unvollständigen Verhandlungen lässt sich eine Lehre ziehen: Jedes Mal, wenn versucht wurde, mehr herauszuholen oder weniger zuzugestehen, wurde das Gegenteil erreicht. Oslo, Camp David, die "Roadmap für den Frieden" waren wichtige politische Durchbrüche, aber so viele dieser Beschlüsse scheiterten an der Bipolarität des Hasses und der Ressentiments, was selbst in der internationalen Gemeinschaft zu Ermüdungserscheinungen führte.

Das kriegerische Klima, das in der Welt herrscht, mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch in Nagomo-Karabach, in Afrika, Syrien, Libyen und Jemen, darf uns nicht betäuben. Betäubung führt zu der Vorstellung, dass der Krieg das einzige Instrument ist, das wir in der Hand haben. Auf diese Weise werden Krisen verschlimmert: Die Kriege von morgen werden vorbereitet. Es gibt keinen eingefrorenen Konflikt: Es gibt nur Krisen, die unbedingt mit Frieden beendet werden müssen. Und heute kann der Frieden in dieser Region des Mittelmeers nur durch eine gemeinsame Anstrengung williger Länder entstehen, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt.

[Marco Impagliazzo]