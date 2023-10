"Die Geburt allein ist nicht genug". In Ougadougou, Burkina Faso, wurde das Buch über das Programm der Geburtenregistrierung der Gemeinschaft Sant'Egidio vorgestellt

Am 5. Oktober 2023 wurde in Ouagadougou das Buch "Naître ne suffit pas. Etat civil et enfants invisibles en Afrique", die französische Übersetzung des Buches "Die Geburt allein ist nicht genug", das vom Verlag "L'Harmattan" herausgegeben wurde. Das Buch berichtet über die bedeutende Arbeit des Programms Bravo! in Afrika zur Unterstützung der allgemeinen Geburtenregistrierung.

In Burkina Faso begann das Programm "Bravo!" seine Arbeit im Jahr 2008 und beteiligte sich an einer landesweiten, kostenlosen Registrierungskampagne des Staates, die über 3,5 Millionen Menschen erreichte.

Derzeit unterstützt Sant'Egidio 225 Registrierungszentren in 214 Dörfern und Städten in der ländlichen Region Centre-Ouest sowie 11 Entbindungskliniken in der Hauptstadt. Es werden spezielle Registrierungskampagnen organisiert, um sicherzustellen, dass Mädchen und Jungen, die eine Regelschule besuchen, Zugang zu den Abschlussprüfungen haben, ohne dass sie durch das Fehlen einer Geburtsurkunde behindert werden.



Die Buchvorstellung fand im Ratssaal der Stadtverwaltung von Ouagadougou statt und wurde von Beamten der öffentlichen Verwaltung, Richtern, Aktivisten, Betreibern des BRAVO!-Programms, Vertretern der europäischen Kooperationen, Freunden und Freiwilligen besucht. Wichtige Persönlichkeiten wie Justin Omer Balima, Direktor der DGMEC (Direktion für das Zivilstandswesen auf nationaler Ebene), Sien So Somé, Sozialanthropologe, Colette Guiebré, nationale Leiterin des Programms Bravo! und Bibata Nebié Ouedraogo, Richterin und ehemalige Justizministerin, haben gesprochen.



Burkina Faso befindet sich heute in einer sehr instabilen Situation, die durch die Präsenz terroristischer Gruppen verursacht wurde, die etwa 2 Millionen Binnenflüchtlinge hervorgebracht haben. BRAVO! hat eine Kampagne gestartet, um sicherzustellen, dass die Vertriebenen in der Stadt Kaya im Norden des Landes Geburtsurkunden und Personalausweise erhalten, um dem dringenden Bedarf der Flüchtlinge an Identitätsdokumenten zu begegnen.