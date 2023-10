"Begegnung von Papst Franziskus mit den Kindern: Lernen wir von den Jungen und Mädchen". Vorstellung der Veranstaltung, die am 6. November 2023 im Vatikan stattfindet

Die Veranstaltung "Begegnung von Papst Franziskus mit den Kindern. Lernen wir von den Jungen und Mädchen" am 6. November im Vatikan. An der vom Dikasterium für Kultur und Bildung organisierten Veranstaltung werden mehr als 6.000 Kinder aus fünf Kontinenten teilnehmen.

In einer Welt, die "von verheerenden Dramen geplagt" ist und von Kriegen, "die kein Ende zu nehmen scheinen", wird von allen der Mut verlangt, "vom Frieden zu träumen" und dabei von der "geistigen Stärke der Kinder" zu lernen. So Kardinal José Tolentino de Mendonça, Präfekt des Dikasteriums für Kultur und Bildung, der Papst Franziskus dafür dankte, dass er die Initiative ins Leben gerufen hat, und den Verbänden, die sie übernommen haben und für die Organisation verantwortlich sind: die Gemeinschaft Sant'Egidio, die Franziskaner-Konventualen und die Kooperative Auxilium.

"In den Schulen des Friedens", so Marco Impagliazzo, "herrscht eine große Erwartung auf das, was Papst Franziskus sagen wird, und alle Kinder bereiten die Fragen vor, die sie stellen werden". Der Präsident von Sant'Egidio kündigte außerdem an, dass im Atrium der Aula Paul VI. die Ausstellung Schaffen wir Frieden?! Die Stimme der Kinder zum Krieg zu sehen sein wird. "Diese Ausstellung wird auch eine Gelegenheit sein, von den Kindern zu lernen", so Impagliazzo, "denn ihre Stimme sagt ganz klar Nein zum Krieg. Die jungen Autoren haben ihn in der Ukraine, in Syrien, in Afghanistan, in der Demokratischen Republik Kongo, in Burkina Faso und im Norden Mosambiks hautnah erlebt. Sie sprechen über die Kriege von heute, die die Seiten der Zeitungen anfüllen, und über die schwelenden Kriege, die jeder vergessen zu haben scheint; ewige Kriege, die sich über Jahre hinziehen und Millionen von Flüchtlingen hervorbringen. Die Ausstellung wird es ermöglichen, dass auch dies von den Kindern gehört wird".

"In einer Zeit der 'Verdunstung des Vaters', um Massimo Recalcati zu zitieren, ist Papst Franziskus dieser Vater, der zuhört und die Bitten aller um ein gutes und menschliches Leben aufnehmen will. Gleichzeitig will er aber auch die Fragen der Kinder beantworten, ohne sich zu scheuen, ihnen zu sagen, wie sie leben und aufwachsen sollen. Das Treffen am 6. November", so Impagliazzo abschließend, "wird ein pädagogischer Augenblick sein: Zuhören, Lernen und gegenseitige Akzeptanz".

An der Pressekonferenz nahmen Pater Enzo Fortunato, der Gründer der Kooperative Auxilium, Angelo Chiorazzo, der Pilot und Schriftsteller Aldo Cagnoli und Maria Luisa Grilletta, die Direktorin für Industrieplanung des Konzerns Trenitalia, teil, der mit einigen Sonderzügen und -bussen für die kostenlose Beförderung der 6.000 jungen Teilnehmer sorgen wird.

Termin in Rom: Montag, 6. November um 14.30 Uhr in der Aula Paul VI.