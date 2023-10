Besuch von Marco Impagliazzo bei der Gemeinschaft von Chicago: Gebet und Freundschaft mit den Ärmsten in einer großen und komplexen Stadt

Anlässlich des Besuchs von Marco Impagliazzo in Chicago, wo der Präsident von Sant'Egidio im Hank Center einen Vortrag zum Thema "Religionen, der Weg zu einer friedlichen Welt" hielt, versammelte sich die Gemeinschaft zum Gebet und zum gemeinsamen Austausch, um in die Zukunft zu blicken.



Jeden Sonntag besucht die Gemeinschaft in Chicago Obdachlose, die in Zelten im Lincoln Park leben. Es handelt sich um eine Situation extremer Armut: Auf Wiesen oder an sehr armen Orten organisieren sich die Menschen so gut es geht und versuchen, sich vor den kalten Wintermonaten zu schützen, indem sie kleine Zelte aufstellen oder behelfsmäßige Unterkünfte bauen. Die Gemeinschaft ist für sie seit mehr als einem Jahr zu "ihren Freunden" geworden, die sie in Schwierigkeiten nicht im Stich lassen und mit denen sie ein Familiengefüge wieder aufbauen.



In einer großen und komplexen Stadt sind die drei P's (prayer, poor, peace) von Sant'Egidio ein Keim des Friedens. Die Fotos zeigen die Geburtstagsfeier eines der obdachlosen Freunde.